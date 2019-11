Lunedì 25 novembre troviamo la Luna, Mercurio e Marte transitare in Scorpione mentre il Sole, Venere e Giove stazioneranno in Sagittario. Saturno e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno mentre Urano rimarrà stabile in Toro. Infine il Nodo Lunare sosterà nell'ottava casa del segno del Cancro, nel frattempo Nettuno sarà nell'orbita dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Scorpione, meno concilianti invece per Ariete e Gemelli.

Sul podio

1° posto Toro: instancabili. Le energie dei nati Toro, in questo inizio settimana, potrebbero essere copiose e tali forze renderli entusiasti di perseguire i loro obiettivi professionali.

2° posto Capricorno: concentrati. L'acutezza mentale non dovrebbe far difetto questo lunedì ed i nativi, come inevitabile conseguenza, trarne doverose soddisfazioni sul fronte lavorativo.

3° posto Scorpione: umore 'top'. Il tono umorale dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, alle stelle grazie sopratutto alla Luna che sosterà proprio nel loro domicilio.

I mezzani

4° posto Cancro: sereni. Nel focolare domestico il clima sembrerà volgere al bello e sia i nativi che la dolce metà godere di un ritrovato affetto in coppia già dalle prime ore mattutine.

5° posto Vergine: incontri. Le conoscenze che profumano di nuovo nella giornata nativa potrebbero avere risvolti inaspettati e positivi per il loro percorso professionale.

6° posto Sagittario: relax. I nati del segno oggi, anche se la settimana è appena cominciata, vorranno oziare mettendo le questioni professionali in secondo piano, facendo contento il partner che potrà godere del loro affetto.

7° posto Pesci: diplomatici. La loro indole diplomatica potrebbe emergere prorompente e 'salvarli' da ogni spinosa discussione in cui saranno coinvolti. Favoriti i nativi che operano nel commercio.

8° posto Leone: stand-by. Oggi i nati Leone preferiranno togliere il piede dall'acceleratore per proseguire la loro marcia professionale a 'folle' preferendo giorni più concilianti per mettersi totalmente in gioco.

9° posto Bilancia: finanze 'flop'. Il settore economico dei nati Bilancia potrebbe necessitare di una revisione onde evitare spiacevoli sorprese nell'estratto conto.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: litigiosi. Il nervosismo quest'oggi sarà presumibilmente un compagno di viaggio dei nati Ariete ed un alleato nell'intavolare controproducenti discussioni coi colleghi.

11° posto Acquario: amore 'flop'.

Qualcosa potrebbe non girare a favore nelle questioni di cuore dei nativi e, complici le copiose asperità odierne, la loro voglia di chiarire col partner potrebbe venir meno.

12° posto Gemelli: fiacchi. Il bottino energetico in casa Gemelli sarà, c'è da scommetterci, blando ed i nativi accusare anche una certa svogliatezza nell'adempiere alle incombenze pratiche.