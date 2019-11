Domenica 24 novembre 2019 troviamo la Luna, Marte e Mercurio stazionare in Scorpione mentre il Sole, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno. Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno come Urano in Toro ed il Nodo Luna nel segno del Cancro. Infine Nettuno continuerà a stazionare nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Cancro, meno concilianti invece per Capricorno ed Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali. Marte e Mercurio con l'odierna complicità lunare 'vorranno' dare una sferzata di vigore alla passionalità dei nati Scorpione e, con ogni probabilità, 'riusciranno' nel loro intento.

2° posto Cancro: sereni. Il clima nel focolare domestico volgerà presumibilmente al bello stabile ed i nativi godranno di tale serenità grazie anche all'affetto che gli dimostreranno le persone care.

3° posto Vergine: nuove conoscenze. Oggi i nati del segno potrebbero incontrare nuove persone e stringere amicizie che si riveleranno importanti per il loro percorso professionale del prossimo futuro.

I mezzani

4° posto Acquario: mondani. Il focus odierno potrebbe essere orientato sul divertimento ed i nati del segno organizzare una scanzonata serata assieme agli amici di sempre dove le risate di certo non mancheranno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

5° posto Bilancia: relax. La settimana che sta per terminare si è rivelata decisamente stressante e questa domenica i nati Bilancia sentiranno, con tutta probabilità, il desiderio di dedicare ampi spazi al relax per ricaricare le batterie.

6° posto Pesci: intuizioni. Domenica in cui i nativi potrebbero essere invasi da idee innovative che andrebbero immediatamente messe in atto per coglierne quanto prima i 'frutti economici'.

7° posto Leone: umore basso. Il tono umorale in casa Leone non sarà dei migliori e, una volta tanto, sceglieranno presumibilmente di dedicare del tempo a loro stessi mettendo al bando il tran tran quotidiano.

8° posto Gemelli: famiglia originaria. Durante l'ultimo giorno della settimana i nativi saranno probabilmente chiamati a risolvere una faccenda economica legata alla famiglia originaria ed il loro supporto sarà ben apprezzato.

9° posto Ariete: straniti. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene farà storcere il naso ai nati Ariete che, differentemente dalla loro indole, decideranno di starsene in silenzio a metabolizzare l'evento.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: spese extra. Improvvisamente il settore economico dei nati potrebbe essere 'invaso' da una spesa non preventivata che farebbero meglio a liquidare onde evitare spiacevoli sanzioni.

11° posto Toro: distratti. La concentrazione potrebbe far difetto questa domenica in casa Toro quindi sarebbe bene prendersi un giorno di ferie, ove possibile, in modo da scongiurare ogni errore al lavoro.

12° posto Capricorno: oziosi. La voglia di fare oggi latiterà ed i nati del segno opteranno per una domenica in ciabatte sul divano a godersi un film appena uscito. Amore in secondo piano.