Domenica 24 novembre 2019 troveremo la Luna, Marte e Mercurio stazionare in Scorpione, mentre Giove, il Sole e Venere transiteranno in Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Urano sui gradi del Toro. Infine Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Scorpione, meno rosee invece per Toro e Capricorno.

Toro distratto

Ariete: perplessi. L'ambiguo comportamento del partner potrebbe far storcere il naso ai nativi che, insolitamente, decideranno di metabolizzare la loro perplessità in silenzio.

Toro: distratti. Acume e fluidità mentale verranno meno durante l'ultimo giorno della settimana, rendendo i nativi inclini a macroscopici errori nell'ambiente professionale. Un giorno di ferie sarebbe l'ideale.

Gemelli: famiglia al centro. Il focus dei nati Gemelli sarà presumibilmente orientato verso la famiglia, che reclamerà il loro supporto. La richiesta sarà probabilmente di natura economica e i nativi non si tireranno certo indietro.

Cancro: affettuosi. Il clima nel focolare domestico andrà, col passare delle ore, migliorando ed i nati del segno potranno probabilmente godere a piene mani dell'affetto dei cari. Serata di fuochi d'artificio in coppia.

Relax per Bilancia

Leone: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati Leone ha visto giorni migliori e molti preferiranno dedicarsi a loro stessi mettendo al bando, per un giorno, le attività quotidiane.

Vergine: incontri. Domenica i nativi avranno grosse chance di conoscere gente nuova che, in molti casi, si rivelerà 'preziosa' per il loro futuro professionale.

Bilancia: relax. La settimana che sta per volgere al termine è stata per i nativi decisamente stancante e probabilmente molti tra loro decideranno di ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Scorpione: passionali. A beneficiare maggiormente degli influssi della domenica saranno, con tutta probabilità, i nati del segno che vivono una relazione amorosa duratura, i quali avranno ottime possibilità di dare libero sfogo alle arti amatorie.

Intuizioni per Pesci

Sagittario: spese extra. Un'uscita economica non preventivata potrebbe balzare sul conto dei nativi destabilizzandoli. Sarà bene 'togliersi il dente' estinguendo prima possibile la spesa.

Capricorno: fiacchi. Le energie potrebbero essere esigue e, di conseguenza, dovrebbe scarseggiare anche la voglia di darsi da fare dei nati del segno. Un nuovo hobby li aiuterà a ricaricare le batterie.

Acquario: mondani. Per distogliere l'attenzione da ciò che non va, i nativi potrebbero organizzare una cena con gli amici di sempre a casa loro. L'invito sarà ben accolto e la serata si rivelerà divertente.

Pesci: intuizioni. Un lampo di genio potrebbe inaspettatamente colpire i nati Pesci che farebbero bene a convogliare le loro energie nel metterlo in atto, come Marte e Mercurio nel loro Elemento 'suggeriscono'.