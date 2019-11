Venerdì 29 novembre 2019 troviamo Luna, Venere, Plutone e Saturno sui gradi del Capricorno, mentre Giove ed il Sole stazioneranno nel Sagittario. Marte permarrà in Scorpione come Urano che continuerà la sosta nel segno del Toro. Il Nodo Lunare proseguirà il moto nel Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Capricorno, meno concilianti per Acquario e Bilancia.

Sul podio

1° posto Leone: creativi. Estro e creatività non dovrebbero mancare in casa Leone questo venerdì e, con tali spiccate doti, sarà presumibile che ne traggano copiose gratificazioni economiche.

2° posto Capricorno: concentrati. Acutezza e fluidità di pensiero saranno, con ogni probabilità, due validi compagni della giornata nativa che li aiuterà a focalizzare al meglio i loro obiettivi professionali.

3° posto Toro: volitivi. La voglia di fare non dovrebbe mancare questo venerdì per i nativi che, difatti, non tarderanno a mettersi in gioco nell'ambiente professionale. Lo stacanovismo dimostrato sarà ben apprezzato dai 'piani alti'.

I mezzani

4° posto Vergine: shopping. Lo Stellium di Terra 'proteggerà' il settore finanziario dei nati Vergine che, spinti da una prorompente voglia di 'materialismo', si dedicheranno con grande trasporto ad un'intesa quanto gratificante sessione di shopping.

5° posto Ariete: ritmi blandi. La voglia di darsi da fare oggi potrebbe non essere spiccata come al solito facendoli optare per rallentare leggermente i ritmi, recuperando, nel frattempo, energie preziose.

6° posto Cancro: umore 'flop'. Viste le asperità planetarie odierne l'umore dei nati Cancro potrebbe non essere dei migliori. A 'pagarne' le conseguenze sarà presumibilmente il partner che si sorbirà il loro muso lungo.

7° posto Gemelli: piedi di piombo. Venerdì in cui i nativi avvertiranno una certa ostilità ed osticità nell'ambiente professionale.

Tale sentore li farà optare presumibilmente per avanzare coi piedi di piombo, onde evitare controproducenti gaffe.

8° posto Bilancia: silenziosi. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto nel focolare domestico ed i nativi, anziché esternare esplicitamente il loro malcontento, preferiranno assumere un atteggiamento silenzioso.

9° posto Scorpione: straniti. In ambito professionale l'ambiguo comportamento di un collega potrebbe far storcere il naso ai nati Scorpione. Chiarire con una placida discussione li aiuterà a comprendere anche le ragioni dell'altra parte.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: fiacchi. Il bottino energetico in casa Sagittario potrebbe essere scarno mettendo a repentaglio anche la voglia dei nativi di darsi da fare. Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe l'ideale per uscire 'indenni' da questo venerdì di fine 2019.

11° posto Pesci: mutevoli. Le idee e le opinioni dei nati Pesci, quest'oggi, potrebbero mutare più volte lasciando sgomenti alcuni colleghi al lavoro. Amore in stand-by.

12° posto Acquario: nervosi. Lo Stellium di Terra non gioverà all'umore nativo ed il nervosismo potrebbe regnare sovrano, sia nel focolare domestico che nell'ambiente professionale.