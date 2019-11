Novembre sta per giungere al termine, vediamo quindi quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei nati sotto il segno della Bilancia per dicembre. Il nuovo mese metterà a dura prova il segno sotto tutti i punti di vista. In amore non mancheranno i momenti sottotono e anche coloro che vivono una relazione stabile potrebbero trovarsi ad affrontare liti e discussioni. Nel lavoro non mancheranno i conflitti e qualcuno potrebbe decidere di cambiare impiego.

Anche la salute psicofisica potrebbe risentirne, infatti non mancheranno giornate di forte tensione e nervosismo, in cui qualcuno potrebbe accusare un calo fisico e qualche lieve fastidio. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del mese di dicembre per il segno della Bilancia.

Oroscopo di dicembre per la Bilancia

Amore: il mese di dicembre sarà un periodo faticoso per quanto riguarda l’amore e anche le possibilità di fare nuovi incontri saranno alquanto ridotte. La Bilancia sarà, infatti, abbastanza polemica e questo porterà alla nascita di liti e contrasti all'interno del rapporto con il partner e nella sfera familiare.

A essere messo in discussione non è tanto il sentimento, quanto la disponibilità degli altri nei vostri confronti. La Bilancia tenderà a cercare il pelo nell'uovo senza risparmiarsi. Anche coloro i quali vivono un rapporto stabile, che va avanti da tempo, potrebbero non essere immuni a questo cielo di tempesta. Tuttavia, a partire dal 28 dicembre, si potrà recuperare. Il consiglio è, quindi, di evitare di dire qualcosa che potrebbe ferire l’altro o mettere in discussione il rapporto. L’ultima settimana del 2019 si rivelerà più positiva e potrete festeggiare il Capodanno in spensieratezza e allegria.

Lavoro: i pianeti sono in agitazione, questo renderà la Bilancia alquanto critica e litigiosa anche sul lavoro. I contrasti non mancheranno neanche per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove potrebbero inclinarsi i rapporti con i colleghi e/o i superiori. Qualcuno potrebbe sentirsi dimenticato dall'azienda per cui lavora da lungo tempo o pensare di non aver ricevuto i riconoscimenti che meritava. Sarete, dunque, tentati dal prendere decisioni affrettate e scegliere di cambiare lavoro. Gli astri vi consigliano di non lasciare il certo per l’incerto, meglio ragionare attentamente sui prossimi passi da compiere.

Salute: il mese di dicembre riserverà non poche agitazioni alla Bilancia, che anche dal punto di vista fisico vivrà un momento faticoso. Lo stress e il nervosismo accumulati potrebbero farvi accusare dei fastidi di natura psicofisica, come emicrania o mal di stomaco. Cercate di evitare gli sforzi e di tenere il fisico a riposo, le ultime giornate di dicembre porteranno, in tal senso, un lieve recupero.