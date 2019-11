Giovedì 28 novembre 2019 la Luna, Plutone, Venere e Saturno saranno sui gradi del Capricorno mentre Giove ed il Sole stazioneranno nel Sagittario. Mercurio e Marte permarranno nello Scorpione come Urano che sosterà in Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro con Nettuno che rimarrà nel domicilio dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Vergine, meno rosee per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: flirt. Le nuove conoscenze che i nativi faranno oggi potrebbero avere interessanti risvolti amorosi. Magari non si tratterà dell'anima gemella ma più presumibilmente di un amore 'mordi e fuggi'.

2° posto Capricorno: concentrati. Giovedì in cui i nati del segno potranno, con ogni probabilità, contare su una buona dose di concentrazione che indirizzeranno nei loro progetti professionali.

3° posto Toro: galanti. L'indole galante dei nati del segno potrebbe emergere fuori in queste 24 ore e tale 'addolcimento' comportamentale potrebbe essere particolarmente apprezzato dall'amato bene.

I mezzani

4° posto Sagittario: relax. Anche se la giornata mette parecchie attività pratiche da svolgere nel cammino dei nativi, loro probabilmente le rimanderanno a data da destinarsi preferendo del sano e rigenerante relax.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Corretta Alimentazione

5° posto Acquario: regime alimentare. Ultimamente i nati Acquario hanno spesso e volentieri mangiato cibo cosiddetto 'spazzatura' ma oggi, la dissonante triade Plutone-Urano-Saturno 'suggerirà' di cambiare il loro regime alimentare rendendolo più salutare.

6° posto Leone: doveri pratici. Giovedì dove i nati Leone potrebbero dover dedicarsi ad alcune noiose questioni pratiche che, però, una volta portate a termine spianeranno la strada per il loro percorso professionale futuro.

7° posto Gemelli: chiamate extra. Chi tra i nativi opera alle dipendenze altrui potrebbe ricevere qualche proposta supplementare nella giornata odierna. Il compenso economico, purtroppo, probabilmente non sarà all'altezza delle loro aspettative.

8° posto Ariete: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nati del segno sarà, con ogni probabilità, orientato sulle vicende familiari dove verrà reclamata la loro attenzione.

Il tempestivo supporto che forniranno sarà ben apprezzato.

9° posto Cancro: umore basso. Il tono umorale in casa Cancro potrebbe non essere dei migliori ed i nativi, come conseguenza, divenire indisponenti sia nel nucleo familiare che nell'ambiente professionale.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stressati. 24 ore dove lo stress sarà dietro l'angolo viste le numerose attività da portare a termine tra figli da accompagnare a scuola ed alle attività pomeridiane, incombenze pratiche e lavorative e le richieste d'attenzione del partner.

11° posto Scorpione: distratti. Idee ed intenti potrebbero essere appannati in questa giornata ed i nativi riscontrare qualche difficoltà nel mantenere la doverosa concentrazione in ambito professionale. Amore in secondo piano.

12° posto Pesci: bugiardi. Le bugie hanno le gambe corte ed i nativi potrebbero accorgersene più che mai questo giovedì quando le persone con cui avranno a che fare li 'smaschereranno' senza indugi.