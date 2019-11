Nel weekend tra il 30 novembre ed il 1° dicembre 2019 troveremo la Luna stazionare in Acquario mentre Venere, Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole e Giove permarranno in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Marte assieme a Mercurio continueranno la loro sosta in Scorpione.

Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli ed Acquario, meno concilianti per Sagittario e Scorpione.

Gemelli passionale

Ariete: perplessi. L'ambiguo atteggiamento della persona amata potrebbe far storcere il naso ai nativi, i quali dopo un primo momento di perplessità chiederanno spiegazioni in merito.

Toro: ostinati. La Luna in netto contrasto coi Pianeti di Terra aumenterà, con ogni probabilità, l'ostinazione dei nati del segno quindi far cambiare loro idea od opinione sarà un'ardua impresa.

Gemelli: passionali. Lo scontro tra Venere in Capricorno e la Luna nel loro Elemento potrebbe influire positivamente nella passionalità del menage di coppia, specialmente nella giornata di domenica.

Cancro: umore 'flop'. Le copiose asperità odierne renderanno uggioso il morale in casa Cancro. Avere a che fare con loro non sarà semplice difatti sarebbe meglio optare per un giorno di ferie dal lavoro, scongiurando ogni probabile attrito coi colleghi.

Scorpione taciturno

Leone: nuove opportunità. Il weekend a cavallo tra novembre e dicembre potrebbe mettere sul 'piatto' dei nati Leone qualche ottima 'pietanza' professionale che, se gustata ben calda, potrebbe avere fruttuosi risvolti economici.

Vergine: incontri. Da sabato pomeriggio i nati del segno avranno presumibilmente buone occasioni di fare la conoscenza di nuove intriganti persone che, se lo vorranno, potranno divenire focosi flirt invernali.

Bilancia: stressati. La Luna dalla 'loro parte' non riuscirà a rilassarli, anzi potrebbe aumentare il grado di stress viste le molteplici urgenze di tipo pratico da ultimare in questo fine settimana.

Procrastinare quelle meno impellenti sarà il giusto antidoto per aggirare lo stress.

Scorpione: taciturni. Scorpioni 'abbottonati' questo weekend a causa del duetto Marte-Mercurio nel loro segno che, se da una parte li metterà di fronte all'evidenza delle cose, dall'altra 'suggerirà' un mood taciturno evitando di evidenziare le pecche.

Sagittario burbero

Sagittario: burbero. Weekend dove i nati Sagittario potrebbero avere un diavolo per capello ed il loro nervosismo avere sfogo assumendo un burbero comportamento nei confronti delle persone con cui avranno a che fare.

Capricorno: energici. Il bottino energetico di questo fine settimana sarà, con tutta probabilità, stracolmo e tale mole di forze potrà essere orientata ovunque vorranno perchè i risultati saranno tempestivi.

Acquario: gelosi. I Luminari si danno battaglia ed i nati Acquario ne escono presumibilmente 'malconci' nel settore relazionale. Difatti avvertiranno, in svariati momenti del weekend, un senso di gelosia verso il partner.

Pesci: svogliati. La voglia di mettersi in gioco non sarà di casa per i nati Pesci che, invece, potrebbero preferire l'ozio a qualsiasi attività produttiva in questo accidioso fine settimana.