Lunedì 11 novembre 2019 troveremo la Luna ed Urano stazionare in Toro mentre Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Giove e Venere permarranno sui gradi del Sagittario come Mercurio ed il Sole nel segno dello Scorpione e Nettuno nei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee invece per Vergine e Cancro.

Ariete nervoso

Ariete: bizzosi.

La settimana in casa Ariete non inizia sotto i migliori auspici. Si respirerà un clima nervoso ed i nativi risulteranno inclini ai diverbi, specialmente nelle faccende di cuore.

Toro: volitivi. La voglia di fare sarà, con ogni probabilità, ai massimi livelli grazie sopratutto alla congiunzione Luna-Urano supportata dal lento Saturno nel loro elemento. Il fronte professionale sarà il miglior ambito dove orientare tali forze.

Gemelli: gelosi. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto nel focolare domestico dei nati Gemelli che scateneranno la loro gelosia in merito ad un ambiguo comportamento dell'amato bene.

Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati del segno non sarà probabilmente dei migliori ed il loro fare burbero non andrà molto a genio alle persone con cui avranno a che fare. Figli da attenzionare.

Vergine stressata

Leone: attendisti.

Oggi i nati Leone potrebbero volutamente assumere un atteggiamento 'conservatore' al fine di preservare le migliori chance per il futuro professionale ed amoroso a giornate più proficue.

Vergine: stressati. Lo stress, con ogni probabilità, in queste 24 ore regnerà sovrano a causa delle molteplici incombenze pratiche alle quali i nativi non potranno sottrarsi arrivando a fine giornata esausti.

Bilancia: sereni.

Dopo giornate burrascose ecco che quest'oggi godranno presumibilmente di una ritrovata serenità nell'ambiente domestico avvertendo più marcato l'affetto dei cari. Lavoro in secondo piano.

Scorpione: esagerati. La congiunzione di Terra in onda oggi non gioverà alla moderazione nativa, difatti saranno probabilmente inclini alle esagerazioni durante le discussioni nell'ambiente lavorativo facendo storcere il naso ai colleghi.

Capricorno energico

Sagittario: straniti. Il comportamento del partner potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che, dopo un'iniziale perplessità, chiederanno numi alla consorte in maniera veemente.

Capricorno: energici. Il bottino energetico fornito dagli astri sarà, c'è da scommetterci, stracolmo ed i nati Capricorno potranno orientare tali forze ovunque vorranno, traendone comunque delle gratificazioni.

Acquario: poco lucidi. La fluidità di pensiero questo lunedì potrebbe venire meno per i nati del segno che farebbero bene ad evitare qualsivoglia manovra espansionistica onde evitare spiacevoli distrazioni.

Pesci: relax. Sebbene ultimamente optino spesso e volentieri per dedicarsi a loro stessi, nella giornata dell'11 novembre il trend potrebbe continuare anche se partner ed amici li esorteranno ad 'evadere' dalla loro routine.