Mercoledì 13 novembre 2019, la Luna stazionerà nel segno dei Gemelli mentre Urano continuerà il suo moto in Toro. Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione, Venere e Giove permarranno in Sagittario. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Nettuno che proseguirà la sua sosta in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli ai Gemelli e alla Bilancia, meno rosee invece per Scorpione e Pesci.

Gemelli brioso

Ariete: straniti. Il comportamento ambiguo di un amico potrebbe far storcere il naso dei nati Ariete che chiederanno spiegazioni all'interessato.

Toro: famiglia d'origine. Il focus dei nativi sarà con ogni probabilità orientato verso una questione familiare. La tempestività con la quale risponderanno sarà ben apprezzata.

Gemelli: briosi. Sprizzeranno felicità da tutti i pori coinvolgendo con il loro buonumore sia il partner che gli amici, i quali faranno a gara per passare del tempo con loro.

Lavoro in secondo piano.

Cancro: attriti. Nell'ambiente lavorativo qualcosa potrebbe non girare a dovere questo mercoledì per i nativi, che non si risparmieranno nelle critiche verso i colleghi, scatenando inevitabili diverbi.

Bilancia mondana

Leone: aria di rinnovamento. I nativi potrebbero iniziare ad intravedere uno spiraglio di rinascita sul fronte amoroso che si concretizzerà soltanto la prossima settimana.

Vergine: fiacchi. Le dissonanze dei Luminari potrebbero ridurre al lumicino le energie dei nati del segno, rendendoli come conseguenza fiacchi e svogliati durante lo svolgimento delle attività pratiche

Bilancia: mondani. Mercoledì in cui i nati Bilancia sentiranno il desiderio di staccare la spina dalla quotidianità per ritagliare spazio al divertimento, inoltre organizzeranno presumibilmente una serata con gli amici di vecchia data.

Scorpione: umore 'flop'. Il tono umorale dei nativi non sarà dei migliori e a pagarne le conseguenze sarà probabilmente l'amato bene, che dovrà sorbirsi le loro battute al vetriolo.

Pesci distratto

Sagittario: cambi di rotta. Sul fronte professionale dei nati Sagittario qualcosa potrebbe improvvisamente mutare in questa giornata, come il rapporto con un collega o una nuova mansione assegnata dal capo.

Capricorno: energici. Il bottino fornito dai pianeti sarà con tutta probabilità stracolmo e i nativi potranno indirizzare tali forze nei loro progetti lavorativi in essere, traendone già qualche piacevole accelerata.

Acquario: relax. L'ultimo periodo è stato stressante sia fisicamente che mentalmente e i nativi, avvertendo che tale mood sembra non placarsi, decideranno probabilmente di dedicare del tempo a loro stessi per riorganizzare le idee.

Pesci: distratti. La poca fluidità di pensiero potrebbe creare problemi ai nati del segno, che saranno inclini a spiacevoli errori di distrazione nell'ambiente professionale. Amore in stand-by.