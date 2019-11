Venerdì 15 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove e Venere nel Sagittario ed Urano in Toro. Infine Marte proseguirà il suo moto in Bilancia e Nettuno continuerà a sostare in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli a Bilancia e Leone e meno concilianti, invece, per Toro e Sagittario.

Ariete privo di energie

Ariete: spossati. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà, con ogni probabilità, scarno ed i nativi, di conseguenza, non avranno granché voglia di darsi da fare nell'ambito lavorativo.

Toro: egoisti. Venerdì dove i nati Toro presumibilmente non avranno pensieri ed attenzioni che per loro stessi facendo prevalere una delle loro peculiarità che non brillano per nobiltà, l'egoismo.

Gemelli: spensierati. Le tensioni ed i diverbi quest'oggi saranno messi in secondo piano per merito della splendida Luna nel segno che favorirà la spensieratezza ed il buonumore in casa Gemelli.

Cancro: gelosi. Nel focolare domestico qualcosa potrebbe non girare a dovere, dono sgradito dell'avversa Venere scatenando le gelosie dei nati Cancro anche quando non ce ne sarà motivo.

Spese extra per la Vergine

Leone: entusiasta.

La giornata sorride ai nati Leone, sia per la favorevole angolazione lunare ma anche per il duetto Giove-Venere che favorirà le nuove conoscenze, alcune delle quali risulteranno utili per il loro futuro.

Vergine: spese extra. Un'uscita economica non preventivata potrebbe mettere in allarme i nati del segno che, però, farebbero bene ad estinguerla in tempi celeri evitando così eventuali more.

Bilancia: umore 'top'.

I nati del segno questo venerdì potranno godere di un ottimo tono umorale (Luna in Gemelli) e della grinta necessaria (Marte nel segno) per affrontare col piglio giusto le 24 ore che li aspettano.

Scorpione: poco lucidi. La retrogradazione di Mercurio congiunto al Sole nel loro segno 'illuminerà' presumibilmente i lati nascosti dei loro progetti professionali rendendo più evidente ciò che non va. La loro bassa concentrazione, però, non gioverà ad immediati cambiamenti.

Lavoro 'flop' per Sagittario

Sagittario: attriti lavorativi. Al lavoro i nati Sagittario potrebbero avvertire, come succede da un po', una certa insofferenza e quest'oggi tale indisposizione potrebbe tramutarsi in diverbi accesi con capi o colleghi.

Capricorno: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato sulla famiglia originaria dove sarà richiesto il loro supporto per risolvere un'annosa faccenda.

Amore in secondo piano.

Acquario: incontri. Venerdì in cui i nati del segno saranno favoriti nelle nuove conoscenze in ambito affettivo. Sarà bene che sfruttino tali incontri anziché fossilizzarsi mentalmente in ciò che non va sul fronte lavorativo.

Pesci: svogliati. Oggi in casa Pesci la voglia di fare sarà messa al bando e difatti, con ogni probabilità, preferiranno di gran lunga starsene in panciolle ciondolando tra divano e tavola da pranzo.