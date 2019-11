Venerdì 15 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna sostare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole e Mercurio transiteranno in Scorpione. Marte permarrà sull'orbita della Bilancia, così come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno e Giove in Sagittario. Infine Urano rimarrà stabile nel segno del Toro, mentre Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci.

Previsioni zodiacali favorevoli per Leone ed Acquario, meno concilianti invece per Vergine e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: incontri. Venerdì in cui saranno presumibilmente favorite le nuove conoscenze per i nati Acquario che farebbero bene a non prenderli sottogamba, in quanto potrebbero rivelarsi interessanti sul versante amoroso.

2° posto Leone: entusiasta. Il duetto Venere-Giove, unito alla conciliante Luna odierna, favorirà umore ed entusiasmo in casa Leone e tale mood brioso sarà ben apprezzato dalle persone con cui avranno a che fare.

3° posto Bilancia: umore 'top'. La Luna nel loro Elemento darà, con tutta probabilità, una sferzata di vivacità a questo venerdì novembrino in modo che i nati del segno potranno mettere in secondo piano, almeno per un giorno, le avversità lavorative.

I mezzani

4° posto Gemelli: mondani. Oggi i nativi avranno, c'è da scommetterci, voglia di divertimento difatti organizzeranno una spensierata serata in compagnia di vecchie e nuove amicizie, dove le risate saranno assicurate.

5° posto Capricorno: famiglia al centro. Il focus del venerdì per i nativi sarà presumibilmente orientato sulle faccende familiari dove verrà esplicitamente richiesto il loro supporto. Amore in secondo piano.

6° posto Ariete: fiacchi. Il bottino energetico della giornata potrebbe risultare scarno ed i nati Ariete, come inevitabile conseguenza, accusare una certa svogliatezza durante lo svolgimento delle attività pratiche.

7° posto Cancro: gelosi. Venerdì in cui i nati del segno avvertiranno probabilmente una forte gelosia nei confronti della persona amata, a causa del loro ambiguo comportamento. Nei prossimi giorni poi si accorgeranno che non vi erano reali motivi per preoccuparsi.

8° posto Scorpione: distratti. Mercurio retrogrado congiunto al Luminare maschile potrebbe appannare idee ed intenti dei nati Scorpione rendendoli inclini ad errori di valutazione e distrazioni di vario genere.

Un giorno di ferie sarebbe l'ideale.

9° posto Sagittario: lavoro 'flop'. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto nell'ambito professionale dei nati Sagittario e tale trend d'insoddisfazione, che per la verità dura un po', gli farà desiderare l'approdo in nuovi ambienti lavorativi.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: svogliati. La voglia di fare latiterà ed i nativi non faranno nulla per ravvivarla optando per il 'letargo domestico' lasciando fuori dall'uscio di casa ogni possibile distrazione od opportunità.

11° posto Toro: egoisti. Una delle peculiarità dei nativi, l'egoismo, emergerà prepotentemente questo venerdì facendo storcere il naso alle persone che avevano risposto fiducia nei loro confronti. Chiedere scusa sarebbe un passo doveroso per dimostrare umanità.

12° posto Vergine: spese extra. Un'uscita finanziaria che non avevano messo in conto potrebbe presentarsi in queste 24 ore. La mossa ideale sarebbe estinguerla prima possibile per 'togliersi il dente'.