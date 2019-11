Nel fine settimana del 16 e 17 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre Mercurio ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove sarà nel segno del Sagittario ed Urano in quello del Toro. Infine Marte continuerà il suo transito in Bilancia e invece Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Previsioni zodiacali favorevoli per Pesci e Toro, meno rosee invece per Ariete e Scorpione.

Ariete litigioso

Ariete: litigiosi. Questa giornata potrebbe rendere i nati Ariete inclini ai diverbi nel focolare domestico, dove un nonnulla può farli innervosire. Lavoro in secondo piano.

Toro: relax. Nel fine settimana i nativi opteranno, con ogni probabilità, per ritagliarsi ampi spazi di relax memori della stanchezza fisica e mentale dei giorni addietro. In tal modo ripartiranno la prossima settimana totalmente rigenerati.

Gemelli: umore 'flop'. Le giornate si prospettano avare di novità e soddisfazioni almeno sino al tardo pomeriggio di domenica. Dalla sera del 17, però, la Luna farà il suo ingresso nel conciliante Leone e l'umore inizierà a prendere il volo.

Cancro: sereni. Nel focolare domestico il clima sembrerà ben più sereno che nei giorni scorsi anche se i nati del segno farebbero bene a rimandare alcune discussioni di coppia a data da destinarsi, vista la retrogradazione di Mercurio.

Scorpione puntiglioso

Leone: stand-by. In questo weekend alcuni nati Leone vorranno lasciare la routine quotidiana fuori dall'uscio di casa per dedicarsi a tutte le attività procrastinate nel corso della settimana. Domenica sera si accorgeranno di aver fatto la scelta giusta.

Vergine: finanze 'flop'. Una spesa imprevista potrebbe giungere per i nati del segno che, con tutta probabilità, si getteranno nello sconforto anche se invece i Pianeti Lenti 'suggeriranno' loro di estinguerla prima possibile, onde evitare more.

Bilancia: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale questo fine settimana è probabile che i nati Bilancia abbiano a che fare con qualche ostacolo di troppo. Un atteggiamento diplomatico li aiuterà ad uscirne 'indenni'.

Scorpione: puntigliosi. Il loro fare puntiglioso farà storcere il naso a qualche persona con cui avranno a che fare che presumibilmente non tarderà ad esternargli il proprio malcontento. Amore in stand-by.

Pesci romantico

Sagittario: weekend a metà. Da un lato l'uggiosa giornata di sabato dove la voglia di darsi da fare potrebbe latitare in casa Sagittario, dall'altro una domenica che in serata sarà vivacizzata dalla compagnia amicale.

Capricorno: distratti. La congiunzione tra Mercurio ed il Sole non gioverà alla concentrazione nativa quindi sarà probabile che dovranno fare i conti con errori e distrazioni di vario genere in ambito professionale.

Acquario: sui propri passi. Le scelte dell'ultimo periodo non stanno convincendo più di tanto i nativi che durante questo weekend potrebbero clamorosamente tornare sui propri passi accorgendosi, però, immediatamente che non sarà possibile farlo.

Pesci: romantici. L'indole romantica dei nati Pesci sarà sfacciatamente favorita dagli Astri odierni con grande soddisfazione del partner che nell'ultimo periodo si sentiva trascurato.