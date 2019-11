Domenica 17 novembre 2019 troviamo la Luna assieme al Nodo Lunare nell'orbita del Cancro mentre Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Il Sole e Mercurio stazioneranno in Scorpione come Giove in Sagittario ed il rivoluzionario Urano in Toro. Infine Marte proseguirà il suo moto in Bilancia e Nettuno rimarrà in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Cancro e Sagittario, meno rosee invece per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Sagittario: briosi. Domenica all'insegna della spensieratezza per i nati Sagittario che, con ogni probabilità, riverseranno il loro buonumore nelle faccende di cuore, con grande soddisfazione dell'amato bene.

2° posto Cancro: affettuosi. Dopo giorni di burrasche amorose ecco che queste 24 potrebbero regalare un clima di ritrovata serenità nel focolare domestico in modo che l'indole galante dei nativi emergerà spontaneamente.

3° posto Pesci: sereni. Oggi i nati del segno avvertiranno, c'è da scommetterci, una piacevole sensazione di serenità figlia della congiunzione Sole-Mercurio nel loro Elemento.

I mezzani

4° posto Leone: stand-by. Nella giornata a loro dedicata i nati Leone decideranno probabilmente di non calcare la mano sul fronte professionale e amoroso attendendo periodi più floridi dove premere sul piede dell'acceleratore.

5° posto Toro: relax. La stanchezza delle ultime settimane graverà su questo ultimo giorno della settimana facendo optare i nati del segno per un mood rilassato che gli permetterà di godersi anche l'affetto dei cari.

6° posto Bilancia: silenziosi. Scucire una parola di bocca dai nati Bilancia sarà presumibilmente un'ardua impresa quest'oggi. Preferiranno tacere anzi che dire apertamente le manchevolezze notate in ambito lavorativo.

7° posto Scorpione: malinconici. Un vecchio pensiero legato ad un amore mai sbocciato potrebbe rendere uggiosa la giornata nativa. Abbandonare tale trend malinconico con una scanzonata uscita amicale sarebbe il giusto antidoto.

8° posto Ariete: umore 'flop'. Il tono umorale nativo non sarà dei più floridi in questa giornata a causa delle pressanti asperità in onda, capitanate dalla cancerina Luna.

Bisognerà evitare discussioni di ogni tipo.

9° posto Gemelli: perplessi. Il comportamento ambiguo di una loro conoscenza gli farà storcere il naso ma chiedere numi all'interessati non li porterà, con ogni probabilità, vicini alla soluzione.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: finanze 'flop'. Il settore economico dei nati Vergine andrà, con tutta probabilità, revisionato accuratamente eliminando le uscite finanziaria che oramai non risultano necessarie.

11° posto Acquario: dubbiosi. Le scelte dell'ultimo periodo quest'oggi non convinceranno più di tanto i nativi che, in alcuni casi, cercheranno di ritornare sui propri passi accorgendosi, però, che non sarà possibile.

12° posto Capricorno: distratti. Domenica dove i nativi dovranno porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle incombenze professionali per non incorrere in grossolani errori.