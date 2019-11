Nella settimana dal 18 al 24 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno del Leone a quello dello Scorpione, dove stazionano il Sole e Mercurio, mentre Marte cambierà domicilio passando dalla Bilancia al successivo segno dello Scorpione. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come il Nodo Lunare in Cancro e Nettuno che rimarrà stabile in Pesci. Infine Urano sosterà in Toro e Venere assieme al munifico Giove saranno nell'orbita del Sagittario. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Sagittario, meno rosee invece per Toro e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: sereni. Entusiasmo e tono umorale in casa Leone presumibilmente prenderanno il volo in questa settimana con una piccola nota stonata nella giornata di domenica, dove avvertiranno il 'peso' dell'avverso duetto Luna-Marte in Scorpione.

2° posto Scorpione: grintosi. Sette giorni, con picchi maggiormente favorevoli da venerdì, dove i nativi probabilmente dimostreranno una spiccata grinta per rispondere alle avversità, seppur di piccola entità, che si presenteranno quotidianamente.

3° posto Sagittario: viaggi. L'avvicinarsi del Sole nel loro segno sarà 'avvertito' dai nati Sagittario che, come conseguenza, sentiranno il viscerale bisogno di staccare la spina dalla routine concedendosi una gita fuori porta.

I mezzani

4° posto Ariete: weekend 'top'. Ad un inizio settimana, con ogni probabilità, confuso ed a tratti stressante seguirà un fine settimana coi fiocchi dove potranno mixare passionalità e romanticismo in coppia.

5° posto Bilancia: relax. Il periodo appena trascorso è stato faticoso per molti nati Bilancia che, in questa settimana, vorranno concedersi lunghi spazi di relax per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

6° posto Acquario: piedi di piombo. I nati del segno potrebbero percepire che l'atmosfera settimanale non sarà delle più concilianti quindi avanzare coi piedi di piombo, sia sul fronte amoroso che professionale.

7° posto Capricorno: distratti. Le posizioni planetarie non lasceranno presagire buone doti comunicative e di concentrazione in casa Capricorno. Sarà bene che porgano la massima attenzione mentre svolgeranno le incombenze pratiche.

8° posto Pesci: malinconici. Un malmostoso pensiero difficilmente verrà via dalle menti native e tale malinconia non andrà a genio alla persona vicina che probabilmente non perderà tempo ad esternare il proprio malcontento in merito.

9° posto Vergine: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze che i nati Vergine dovranno portare a compimento da giovedì a domenica. Farebbero bene a rimandarne alcune, in caso contrario lo stress sarà dietro l'angolo ad aspettarli.

Ultime posizioni

10° posto Toro: svogliati. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno in questa settimana e, come inevitabile conseguenza, alcuni nativi decideranno, a ragion veduta, di prendersi qualche giorno di ferie, ove possibile.

11° posto Gemelli: straniti. L'ambiguo atteggiamento di un vecchio amico potrebbe turbare la serenità dei nati del segno che, visibilmente perplessi, chiederanno invano numi all'interessato.

12° posto Cancro: litigi. L'indole bizzosa dei nati Cancro emergerà, con ogni probabilità, prepotentemente sul versante professionale dove, invece, un comportamento morigerato gli eviterà un probabile rischio di licenziamento.