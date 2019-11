Venerdì 22 novembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna stazionare in Bilancia, mentre il Sole, Marte e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Giove e Venere permarranno in Sagittario, così come Plutone e Saturno resteranno nel Capricorno ed Urano starà sui gradi del Toro. Infine il Nodo Lunare proseguirà il suo transito nel segno del Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Leone, meno rosee invece per Scorpione ed Acquario.

Relax per Toro

Ariete: nervosi. La Luna in Bilancia potrebbe essere la goccia che fa travasare il vaso planetario dei nativi rendendoli inclini al nervosismo ed ai battibecchi, per i quali avranno una controproducente attrazione.

Toro: relax. Dopo le giornate stancanti appena trascorse i nati Toro vorranno e potranno concedersi ampi spazi di relax stretti nel tenero abbraccio dei cari. Ricaricate le batterie potranno partire già nel weekend con più grinta.

Gemelli: umore 'flop'. La giornata in casa Gemelli potrebbe risultare uggiosa nel tono umorale e tale broncio non andrà molto a genio al partner, il quale proverà in ogni modo a strappargli un sorriso.

Cancro: distratti. La fluidità di pensiero potrebbe difettare in questa giornata per i nativi quindi sarà doveroso rimandare le incombenze meno urgenti, onde evitare errori dovuti alla scarsa concentrazione.

Lavoro 'top' per Leone

Leone: lavoro 'top'. La frizzante Luna in angolo favorevole godrà degli ultimi scampoli della congiunzione Giove-Venere favorendo, con ogni probabilità, le vicende professionali dei nati Leone.

Vergine: shopping. La voglia di spendere concedendosi qualche sfizio effimero potrebbe essere soddisfatta dai nati del segno che probabilmente non baderanno a spese.

Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima sarà presumibilmente più sereno rispetto ai giorni scorsi e ciò influirà positivamente anche nella voglia dei nativi di dedicarsi alle arti amatorie.

Scorpione: dubbiosi. Mentre il Sole transita per l'ultima volta dell'anno nel segno, i nati Scorpione potrebbero essere trascinati da un vortice di incertezze di ogni sorta. Amore in stand-by.

Pesci intraprendente

Sagittario: viaggi. Nel giorno che precede il fine settimana saranno probabilmente molti tra i nativi che sceglieranno di staccare la spina dalla quotidianità per concedersi una gita fuori porta.

Capricorno: energici. Il bottino energetico di questo venerdì sarà, con tutta probabilità, stracolmo ed i nati del segno potranno indirizzare ovunque vorranno tali forze, traendone comunque qualche gratificazione.

Acquario: gelosi. In coppia il 'fantasma' della gelosia difficilmente li abbandonerà in queste 24 ore ed i nativi potrebbero sfogare il loro malcontento con qualche scenata dai toni teatrali.

Pesci: intraprendenti. Insolitamente alla loro indole, i nati del segno risulteranno estremamente intraprendenti per merito del tacito accordo tra Nettuno ed il Sole nel loro Elemento che, già dal giorno seguente, si dissolverà.