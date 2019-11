Venerdì 22 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Bilancia mentre il Sole, Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove e Venere che continueranno il loro moto in Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare proseguirà nel segno del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli al Leone ed ai Pesci, meno concilianti invece per Acquario ed Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro 'top'. L'abbraccio tra la Luna, Giove e Venere favorirà presumibilmente le faccende professionali dei nativi facendogli guadagnare qualche ambito riconoscimento lavorativo.

2° posto Vergine: shopping. Le finanze lo permetteranno ed i nati Vergine, con ogni probabilità, non si tireranno indietro nel dedicare questo venerdì alle compere tra negozi, magari assieme all'amica fidata.

3° posto Pesci: intraprendenti. Il Sole e Nettuno nel loro Elemento doneranno, come ultimo dono prima che il Luminare passi in Sagittario, una buona dose di intraprendenza che li aiuterà a 'sbloccare' alcune relazioni interpersonali.

I mezzani

4° posto Toro: relax. Dopo giornate stressanti ecco che oggi i nati potrebbero, a ragion veduta, optare per ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

5° posto Sagittario: viaggi. Staccare dal tran tran quotidiano sarà, con tutta probabilità, il desiderio dei nativi che proveranno a raggiungerlo concedendosi un breve viaggio con partner e figli.

6° posto Capricorno: pieni di energie. Il bottino energetico sarà invidiabile questo venerdì in casa Capricorno ed ovunque queste forze verranno indirizzate saranno garanti di successo.

7° posto Bilancia: sereni.

Nel focolare domestico il clima sembrerà addolcirsi rispetto ai giorni precedenti ed a beneficiarne sarà principalmente la passionalità, in tarda serata, che regnerà nel menage amoroso.

8° posto Cancro: distratti. L'acutezza mentale potrebbe far difetto in questa giornata per i nati Cancro che farebbero bene a prendersi un giorno di ferie dall'ambiente professionale.

9° posto Gemelli: umore 'flop'.

I nativi quest'oggi potrebbero avere il broncio a causa delle molteplici dissonanze planetarie che smorzeranno il loro entusiasmo. Fortunatamente ci sarà il partner che gli tirerà su il morale.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Le Stelle sembrano avercela coi nativi perché al quadro planetario sfavorevole va a sommarsi una Luna opposta in Bilancia. Facile intuire come la giornata potrebbe risultare estremamente nervosa per i nati del segno.

11° posto Acquario: gelosi. Venerdì in cui i nativi sembreranno vittime della gelosia verso l'amato perché, con ogni probabilità, proveranno sentimento più volte durante la giornata senza, però, che vi sia una reale motivazione.

12° posto Scorpione: incerti. In questa giornata potrebbero essere molti i nativi divisi tra mille dubbi ed incertezze sul da farsi, dono sgradito dell'ultimo giorno con il Luminare maschile a supporto.