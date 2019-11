Il mese di dicembre per i nativi Toro sarà caratterizzato da un periodo piuttosto stabile, sia in campo emotivo che lavorativo. La sfera sentimentale riserva per voi tanto affetto da spendere con la vostra anima gemella nella prima parte del mese, quando il pianeta Venere formerà un trigono perfetto che addolcisce la vostra relazione di coppia. Condizioni favorevoli anche per i single che, soprattutto la prima settimana, avranno maggiori possibilità di riuscire a chiudere l'anno in maniera eccezionale.

Il lavoro proseguirà con vari miglioramenti che daranno uno slancio alla vostra carriera professionale. Nonostante non sia stato un anno così sfortunato, la fortuna sarà dalla vostra parte, e vi tornerà utile per sfruttare tutti gli eventi che arriveranno nella vostra vita. Con il Sole in trigono infine, la salute sarà tutto sommato buona, con svariate giornate dove sarete in grado di portare a termine i vostri impegni quotidiani.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre 2019 per i nativi sotto il segno del Toro.

Amore e amicizie

la sfera sentimentale procederà molto bene nel corso del mese di dicembre, soprattutto le prime tre settimane, quando Venere sarà in trigono al vostro segno zodiacale. Durante questo periodo, la vostra relazione di coppia sarà invasa da tanti momenti positivi, che vi permetteranno di rafforzare il vostro legame.

Provate a fare qualcosa di speciale, che renda unico quest'ultimo mese dell'anno. Per quanto riguarda i single dovranno cercare di uscire di più, frequentare nuovi luoghi e nuove persone perché in ogni momento potete fare l'incontro della vostra vita, considerando anche il fuoco della passione che Giove accende dentro di voi ma ancora per pochissimi giorni. Bene le amicizie, soprattutto per i cuori solitari in quanto saranno un ottimo veicolo per trovare l'amore. Ciò nonostante fate attenzione a non trascurare i vostri amici.

Fortuna e salute

Dopo un anno con poche opportunità, in quest'ultimo mese la fortuna girerà dalla vostra parte. Gli influssi del Sole inoltre, renderanno molto buona la vostra salute, permettendovi di sentirvi spesso carichi di energie, pronti ad affrontare la giornata con ottimismo e il sorriso stampato sulle labbra.

Lavoro e impegni

Mercurio vi darà una mano per quanto riguarda la vostra carriera professionale.

Sarete più inclini a fare le scelte giuste, con una mente più flessibile, avendo inoltre il coraggio di rischiare in mansioni che potrebbero permettervi buoni guadagni. Per coloro invece alla ricerca di un nuovo impiego, sfruttare il momento per inviare il vostro curriculum, aggiornare il vostro lavoro e per studiare tanto perché Giove promette di regalare opportunità ma bisogna farsi trovare molto preparati.