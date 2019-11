L'Oroscopo di domani sabato 23 novembre 2019 scopre la nuova classifica, stelline e previsioni per i simboli astrali appartenenti alla prima sestina. A dare i contorni misteriosi, certamente fortunati a tutto il periodo, l'ingresso della Luna in Bilancia senz'altro già pronta a regalare nuove opportunità da investire nei rapporti affettivi o di amicizia a più di qualche segno. Ansiosi di dare un valore all'amore e al lavoro in relazione alla giornata di partenza del nuovo weekend?

Bene, iniziamo pure a mettere sul podio più alto della positività il segno migliore in assoluto, in questo frangente scelto tra i seguenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che, per quanto concerne questo nuovo sabato, la "top del giorno" non andrà ad appannaggio di nessuno; invece a portare una ventata di positività a qualcuno dei sei simboli astrali in analisi saranno le cinque stelline della buona sorte.

In primo piano quindi in questo contesto, come anticipato nei titoli di apertura, il segno dei Gemelli: il suddetto simbolo di Aria ha già in preventivo il massimo supporto da parte del quartetto formato da Venere, Giove, Saturno e Plutone, nel frangente speculari positivi al 90%. Peccato solo per la quadratura della Luna nei confronti degli stessi Saturno e Plutone, altrimenti poteva essere davvero una giornata senza pari.

Per quanto riguarda invece la giornata interessante i simboli astrali valutati con la spunta della negatività, le previsioni zodiacali del 23 novembre annunciano un difficile periodo per i nati nel segno dell'Ariete, in questo contesto valutato con le due stelline relative ai periodi segnati dal "ko". Vediamo allora di scoprire qualche indizio in più spulciando in profondità le predizioni astrologiche sul quotidiano, subito dopo aver dato spazio alla classifica con le stelline del giorno.

Classifica stelline 23 novembre 2019

Il prossimo inizio weekend ha già ricevuto il lasciapassare per la positività? Diciamo che non proprio tutti i segni avranno una buona giornata: infatti, la nuova classifica stelline interessante il giorno 23 novembre 2019, appena svelata, mostra in primo piano il solo segno dei Gemelli. Periodo certamente abbastanza interessante anche per coloro il cui segno è stato messo in conto con le quattro stelline della normalità, ossia Toro, Cancro, Leone e Vergine.

Invece, parlando di periodo negativo, come già anticipato in apertura saranno soprattutto gli amici dell'Ariete ad avere qualche difficoltà in più rispetto agli altri. Scopriamo i dettagli:

★★★★★: Gemelli;

★★★★: Toro, Cancro, Leone, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Ariete.

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★. La giornata di sabato sarà quasi tutta sotto i flussi poco positivi di astri contrari al segno. Per tentare di superare indenni in periodo si invita ad essere un pochino più all'altezza delle situazioni.

In merito all'amore invece, le previsioni di del giorno indicano una giornata decisamente poco promettente, insomma quasi nulla di buono. Sicuramente vi sentirete stanchi e nervosi, pertanto cercate di evitare di creare tensioni con il partner, di certo potrebbero peggiorare la situazione. Intanto rilassatevi e respirate profondamente prima di ribattere a tono... Single, vorreste dare un taglio netto al passato ed a tutte quelle amicizie che non hanno più motivo di esistere, ma non è così facile.

Iniziate a fare un passo per volta, poi il resto verrà da sé: tenetevi lontani dalle persone negative, quelle che vedono sempre in grigio ogni situazione, vedrete che andrà meglio. Nel lavoro, in questo momento Marte vi guarda "storto". Allora cercate di mantenervi aggrappati a quello che avete già ottenuto, ok? Diciamo che se non farete attenzione all'ambiente professionale, correte il rischio di perdere tutto ciò che avete conquistato con sacrificio.

Toro: ★★★★. ll prossimo inizio weekend sarà abbastanza stabile, anche se poco incisivo in alcuni settori tipo il lavoro o verso le amicizie.

Tranquilli, prossimamente sarete travolti da un'ondata di energia e, in serata, un incontro inaspettato produrrà in voi effetti insolitamente benefici. In amore tutto procederà senza tante seccature o intoppi. Finalmente, più di qualcuno potrà godere della buona intesa con il partner, ovviamente con tutti gli annessi e connessi che ne deriveranno. Single, vi darete da fare anche per venire incontro a persone che avranno bisogno di voi e chiederanno il vostro supporto. Siate generosi, ma attenzione a chi vorrà approfittarne, non tutti appaiono come sono, molti sono solamente gelosi del vostro fascino.

Nel lavoro, finalmente verranno a crearsi le giuste condizioni per andare avanti con profitto. Avrete così grinta ed ambizione potenzialmente in grado di regalare importanti novità: in bocca al lupo!

Gemelli: ★★★★★. Partirà benissimo questo vostro venerdì di fine settimana, questo è poco ma sicuro! Qualche tentennamento potrebbe esserci a fine periodo: basterà tenere un po' più alta la concentrazione e tutto andrà secondo il vostro sperare. Prendete atto intanto che più di qualcuno tra voi nativi potrebbe non avere le idee troppo chiare sul da farsi: agite d'istinto ma fatelo velocemente.

In amore intanto, vi sentirete insolitamente dolci e arrendevoli, più che mai disponibili ad ascoltare la persona amata fino quasi a prevenirne i desideri. Godetevi questo momento positivo, perché certamente farà molto bene ad entrambi. Single, potrebbe essere una giornata ricca di impegni ma in grado di far maturare un incontro destinato a divenire molto romantico e duraturo. Nel lavoro il periodo risulterà decisamente più che positivo portando il coraggio per iniziare nuove progetti. Non mancherà certo l'entusiasmo, né la volontà di iniziare qualche cosa di nuovo: sentirete la necessità di aprirvi ad altre esperienze professionali!

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata da considerare come abbastanza buona, anche se è stata valutata dall'Astrologia quotidiana con le quattro stelle della normalità. Titubare potrebbe farvi perdere un'occasione magnifica e sarebbe un vero peccato per gente brava come voi. Le previsioni di sabato invece prevedono che in amore alcuni pianeti porteranno una rinnovata armonia nelle coppie, specialmente in quelle già rodate. Senz'altro molti di voi ritroveranno una passione e un’intesa invidiabile, grazie anche all'impegno del vostro partner.

Single, per molti del segno questa giornata potrebbe rivelarsi bella e fantasiosa. Starà solamente a voi renderla tale, magari con l'aiuto di Venere la quale potrebbero portare un nuovo amore, ovviamente se sarete interessati a trasformare un incontro in qualcosa di più. Nel lavoro, non scartate a priori una proposta che potrebbe rivelarsi interessante per il vostro futuro professionale. Potrete sfruttare con astuzia una circostanza favorevole, ottenendo così il consenso delle persone a voi vicino.

Leone: ★★★★. La giornata sarà mediamente positiva, anche se in certi frangenti potrebbe favorire l'insorgere di un po' di ansia. La buona Astrologia in questo caso consiglia, soprattutto in amore, una certa concentrazione. In coppia invece sarà una giornata tranquilla e, grazie al contributo delle stelle, potrebbero esserci tutte le prospettive per realizzare un piccolo sogno che avete in comune col partner. Iniziate dunque, magari con una serata speciale solamente per voi due, poi il resto si vedrà.

Single, la giornata inizierà sotto buoni auspici e grazie agli influssi della Luna sarete ottimisti, ed entusiasti. Se sarete pronti potreste anche fare degli incontri molto interessanti e viverli appieno con grande intensità. Nel lavoro, l'imperativo del giorno sarà avere le idee chiare su quali obiettivi vorrete raggiungere. Mercurio in aspetto positivo vi aiuterà a rimanere lucidi ed a sviluppare una buona rete di alleanze con i vostri colleghi.

Vergine: ★★★★. Giornata molto buona ma non certo come una valutata con cinque stelle: accontentatevi di quattro, anch'esse positive anche se discrete. L'oroscopo di domani 23 novembre consiglia in amore fiducia in voi stessi: le stelle vi faciliteranno la vita rendendovi molto attenti e perspicaci per tutta la giornata. Approfittatene per ristabilire la sintonia con il partner e vedrete la vostra storia trasformarsi in un rapporto duraturo nel tempo. Single, gli astri vi invieranno certamente dei messaggi importanti, ottimi per completare i pezzi di quel puzzle sentimentale a cui siete molto legati. Sempre grazie a lei potreste sperare di trovare l’anima gemella, quella per intenderci che cercate da tempo, datevi da fare. Nel lavoro, gli astri vi renderanno grintosi e decisi come non mai e vi daranno la forza necessaria per andare avanti e per iniziare nuovi interessanti progetti.

