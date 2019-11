Sabato 9 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dell'Ariete mentre Marte sarà nell'orbita della Bilancia. Mercurio retrogrado ed il Sole saranno sui gradi dello Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario. Infine Urano stazionerà in Toro e Nettuno continuerà il suo moto in Pesci.

Cancro affettuoso

Ariete: perplessi.

La Luna nel segno opposta a Marte in Bilancia non favorirà la fluidità di pensiero dei nativi rendendoli probabilmente inclini a confusione e distrazioni varie. Sarà bene che si prendano un giorno di ferie dal lavoro per riordinare le idee.

Toro: lavoro 'flop'. Qualcosa potrebbe non girare a dovere sul fronte professionale dei nativi provocando controproducenti diverbi con capi e colleghi che, viste le asperità odierne, andrebbero evitati come la peste bubbonica.

Gemelli: svogliati. Le copiose asperità odierne diminuiranno considerevolmente la voglia di darsi da fare per i nati Gemelli che, con tutta probabilità, avvertiranno la giornata professionale come estremamente stancante.

Cancro: affettuosi. Da un lato i nati Cancro avranno probabilmente a che fare con qualche grana in ambito lavorativo ma, per fortuna, godranno dei favori astrali per le faccende di cuore dove risulteranno parecchio affettuosi col partner.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine bugiarda

Leone: attendisti. I Luminari in contrasto tra loro, Mercurio retrogrado e Marte positiva renderanno la giornata nativa alquanto controversa. Già dalle prime ore mattutine i nati Leone capiranno probabilmente che sarà meglio assumere un atteggiamento 'attendista'.

Vergine: bugiardi. Le bugie, seppur banali, dette dai nati giorni addietro potrebbero improvvisamente riemergere mettendoli in imbarazzo nel luogo di lavoro provocando anche qualche diverbio coi colleghi.

Scusarsi sarebbe una saggia idea.

Bilancia: finanze 'flop'. Sabato in cui i nati del segno farebbero bene a revisionare con dovizia il loro settore economico onde evitare spiacevoli sorprese a fine mese. Amore in stand-by.

Scorpione: silenziosi. In questo primo giorno di weekend i nati Scorpione potrebbero decidere di limitare i dialoghi, sia sul fronte amoroso che professionale, anziché esternare il loro malcontento.

Capricorno poco lucido

Sagittario: stressati. Nell'ambiente professionale dei nati Sagittario potrebbe mancare qualche figura lavorativa d'improvviso ed i nativi doversi sobbarcare gioco forza anche alcune mansioni che solitamente non gli competono, uscendone oltremodo stressati.

Capricorno: poco lucidi. Giornata in cui acume e fluidità di pensiero potrebbero venir meno in casa Capricorno e tale deficit esprimersi con errori di distrazione, seppur di poco conto.

Figli da attenzionare.

Acquario: umore 'flop'. Il periodo non sembra essere dei migliori per i nativi che, anche oggi, avranno a che fare con parecchie asperità planetarie che li renderanno pensierosi e desiderosi, ancora una volta, di dare una scossa alla loro quotidianità.

Pesci: diplomatici. Oggi i nati Pesci potrebbero essere sotto accusa dati i loro recenti comportamenti egoistici nelle faccende di cuore ma riusciranno a cavarsela con le loro abilità dialettiche.