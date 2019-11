Nel weekend del 9 e 10 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare nel segno dell'Ariete, mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia, così come Plutone e Saturno permarranno in Capricorno e Giove nel munifico Sagittario. Urano continuerà a sostare in Toro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Le previsioni zodiacali sono favorevoli ad Acquario e Bilancia, meno concilianti invece per Toro e Capricorno.

Ariete sfacciato

Ariete: sfacciati. Fine settimana in cui i nativi freneranno a stento le parole che gli verranno di getto, rischiando di uscirsene con qualche gaffe, specialmente in ambito professionale. Un atteggiamento più riflessivo sarà l'antidoto per evitare strafalcioni dialettici.

Toro: svogliati. La voglia di darsi da fare potrebbe latitare sabato e domenica per i nati Toro che, come inevitabile conseguenza, sceglieranno di rimanere tra le confortevoli mure domestiche a godersi solamente gli affetti più cari.

Gemelli: occhio alla famiglia. Nel weekend i nati del segno saranno, con ogni probabilità, chiamati a risolvere una complicata questione familiare dove il loro tempestivo supporto risulterà ben apprezzato.

Cancro: sereni. Sebbene sul fronte professionale vi sarà probabilmente qualche ostacolo di troppo, i nativi potranno contare sulle faccende di cuore, sopratutto da domenica pomeriggio, quando il clima sarà ben più conciliante.

Bilancia mondana

Leone: piedi di piombo. Luna opposta a Marte ed entrambi favorevoli al Leone renderanno, con tutta probabilità, la giornata dei nativi controversa dove sarà saggio assumere un atteggiamento ponderato evitando i 'colpi di testa'.

Vergine: bugie. Qualche omissione o bugia detta dai nati Vergine nei giorni scorsi, seppur veniale, potrebbe venire allo scoperto proprio in questo fine settimana mettendoli in imbarazzo nell'ambiente di lavoro.

Bilancia: mondanità. Durante questo fine settimana è probabile che i nati del segno vogliano staccare la spina dalla quotidianità dedicandosi a serate mondane e cene esclusive dove, però, la compagnia non sarà delle migliori a causa del netto contrasto tra i Luminari.

Scorpione: taciturni. Mercurio retrogrado potrebbe confondere i progetti quotidiani dei nati Scorpione che, di conseguenza, si 'chiuderanno a riccio' dedicandosi con dovizia alle loro attività ma proferendo poche parole.

Acquario trasgressivo

Sagittario: relax. Le asperità in cielo del weekend nativo saranno 'ingigantite' dalla Luna nel loro Elemento, facendo optare a molti nati Sagittario di dedicarsi al relax più assoluto, mettendo in secondo piano lavoro ed amore.

Capricorno: distratti. L'acume in questo weekend potrebbe deficitare e i nati Capricorno potrebbero rendersi protagonisti di qualche distrazione, seppur di poco conto, durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Acquario: trasgressivi. In questo complicato periodo i nati Acquario potrebbero ricercare nuovi stimoli su ogni fronte alternando giornate trasgressive, come sarà presumibilmente questo fine settimana, ad altre leggermente più morigerate.

Pesci: bastian contrari. Il tono umorale dei nativi non sarà probabilmente dei migliori ed alcuni diverranno 'bastian contrari' per partito preso. Questo infantile atteggiamento farà storcere il naso alle persone con cui avranno a che fare.