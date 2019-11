L'Oroscopo del weekend dall'8 al 10 novembre è ricco di novità tutte da scoprire, passo dopo passo, leggendo le previsioni astrali, segno per segno, che individuano uno spiraglio di sereno nell'ingarbugliato e annuvolato cielo amoroso. Luna benefica, dapprima in Pesci e poi in Ariete, con i suoi influssi sensibili e intuitivi, garantisce un modo di amare romantico ma anche molto battagliero.

Percezioni sottili nell'oroscopo del weekend di novembre

Ariete: puntate tutto sulle giornate di sabato e domenica che vedranno Luna nel segno.

L'astro d'argento garantirà un'affettività energica e stravagante, anche se tenderete sempre a dominare la persona amata facendo valere le vostre opinioni in modo battagliero.

Toro: l'io attivo potrebbe essere ostacolato da un'opposizione Sole-Urano che potrebbe farvi scappare alcune occasioni propizie. La disorganizzazione potrebbe regnare sovrana a causa di un'insoddisfazione che dà il via a incertezze nei confronti del partner.

Gemelli: se venerdì risulterà un po' teso per i sentimenti, nelle altre giornate del weekend l'astro d'argento sarà favorevole e garantirà una forte personalità che non si lascerà influenzare dalle opinioni altrui. Attenzione però a non fuggire dalle proprie responsabilità.

Cancro: molto empatici venerdì grazie all'influenza lunare dai Pesci, percepirete le vibrazioni altrui come un radar, sondando l'interiorità di chi sta di fronte a voi e smorzando così il bisogno di concentrare tutte le attenzioni su voi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Attenzione domenica a una Luna in posizione sfavorevole per gli affetti.

Leone: il weekend si preannuncia benefico per gli affetti e Luna in Ariete, quindi in trigono favorevole, sprigionerà un'affettuosità impulsiva ed energica. Attenzione però a non seguire una carica molto "su di giri" che potrebbe far attuare dei veri e propri colpi di testa dettati da una scarsa ponderazione delle opportunità sentimentali.

Vergine: Luna dissonante a inizio weekend esorterà a discutere con la persona amata, puntando un riflettore sulle problematiche che creano attrito in coppia. Sabato e domenica l'astro d'argento elargirà le sue grazie, conferendo un grande coraggio anche se potreste essere un tantino irascibili.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: passività e dolcezza animeranno la sfera sentimentale creando un po' di confusione nel modo di amare che potrebbe diventare altalenante.

Molto affascinanti, preferirete più corteggiare in modo romantico che sedurre, grazie a Venere in sestile con Marte.

Scorpione: con Mercurio e Sole in congiunzione, l'interesse sarà puntato sul vostro io e vedrete il partner come uno strumento capace di generare figli. Vivaci e arguti, sarete disposti ad attuare anche dei sotterfugi per raggiungere i vostri scopi prefissati.

Sagittario: in questo fine settimana via libera alle conquiste sentimentali, attuate alla perfezione da Venere e Sole in congiunzione. Vi piacerà piacere e sarete alla ricerca di conferme che potenzino il proprio io, autocompiacendovi degli spasmi amorosi dei corteggiatori. Fortunati sabato e domenica che vedranno una Luna favorevole dall'Ariete.

Capricorno: altalenanti a causa dell'energia solare che riscalda il transito Plutone-Saturno in congiunzione, potreste essere combattuti dal seguire una vitalità che viene controllata in modo razionale dall'astro saturniano. Magari Saturno cercherà di indirizzare le energie per garantire una serenità futura non molto lontana.

Acquario: buone le intuizioni grazie alla vicinanza lunare che salvaguarderà gli affetti e potrete ottenere qualcosa in più dall'amore, aprendo il cuore e beneficiando di una Venere generosa negli affetti.

Pesci: Luna venerdì farà immedesimare nei sentimenti altrui, garantendo molta comprensione e una perspicacia intuitiva utile per amare al meglio. Emotività e ricezione cammineranno a braccetto in questo weekend, rendendovi piuttosto egocentrici e orgogliosi.