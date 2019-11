Nel mese di dicembre 2019 Giove ed il Sole passeranno dal segno del Sagittario a quello del Capricorno, dove stazionano pure Saturno, Plutone e Mercurio, appena 'sbarcato' dallo Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Scorpione, così come Urano rimarrà nel segno del Toro e Nettuno sarà ancora sui gradi dei Pesci. Infine il Nodo Lunare stazionerà in Cancro, mentre Venere si sposterà dal Capricorno all'Acquario.

Di seguito un approfondimento sulle previsioni astrologiche mensili per il segno dello Scorpione.

Amore

Entrambi i passaggi venusiani del mese di dicembre non saranno particolarmente favorevoli alle faccende di cuore dei nativi dello Scorpione.

L'ultimo mese del 2019, infatti, potrebbe avere un sapore agrodolce in base a come i nativi decideranno di comportarsi. Più di qualcosa non girerà per il verso giusto e se perderanno facilmente le staffe, il clima nel focolare domestico diverrà facilmente ingestibile.

Se, invece, come 'suggerisce' Marte nel segno, manterranno un atteggiamento morigerato evitando di spiattellare ciò che non va in faccia al partner, allora riusciranno ad uscirne 'indenni', senza strascichi di sorta. Insomma il compromesso sarà doveroso per mantenere la tranquillità amorosa per chi vive una relazione stabile.

Per i single del segno le opportunità di conoscere persone interessanti aumenteranno, con ogni probabilità, a dismisura gli ultimi giorni del mese.

Lavoro

Sarà un mese senza troppe novità per quanto riguarda l'avanzamento professionale dei nativi. La notizia, al contrario dell'apparenza, non è affatto negativa, perché essendo reduci da uno sfavillante novembre c'era da aspettarsi un leggero calo. Nulla di preoccupante, dunque, ma sarà ugualmente necessario un ridimensionamento delle uscite economiche, in particolare sono banditi i 'colpi di testa'.

I nativi presumibilmente vivranno di 'rendita' questo mese, consci del fatto di aver 'seminato' a dovere nel periodo del compleanno appena trascorso, e quindi avranno ancora un discreto spazio di manovra. Chi svolge un'attività autonoma sentirà, con ogni probabilità, maggiormente l'asperità planetaria e dovrà porgere maggiore attenzione durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, onde evitare controproducenti errori di distrazione.

I nativi che sono in cerca di un lavoro avranno poche chance di trovare l'occupazione professionale dei loro sogni in questo dicembre ma, comunque, qualche occasione lavorativa temporanea sarà ugualmente possibile coglierla, anche giusto per tenersi impegnati e avere qualche introito.

I giorni più fortunati dovrebbero essere il 4, l'11 e il 16.