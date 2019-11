Durante il mese di dicembre 2019, i nativi Capricorno attraverseranno una fase positiva per quanto riguarda l'ambito sentimentale, grazie agli influssi di Mercurio, mentre Bilancia otterrà finalmente alcuni vantaggi all'interno dell'ambito lavorativo. Pesci sarà particolarmente impegnato per quanto riguarda il lavoro, considerati gli influssi di Marte, mentre Acquario avrà modo di godersi la fine del mese in tutta tranquillità, quando Venere si sposterà dal segno dell'Ariete, per entrare nel cielo dei nativi del segno.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre 2019 per quanto riguarda la seconda sestina.

Previsioni oroscopo dicembre 2019, 2^ sestina

Bilancia: Giove entrerà a far parte del vostro cielo durante il mese, e potrebbe portare un po’ di scompiglio all'interno della vostra relazione sentimentale. Durante questo periodo fate attenzione al vostro temperamento dinanzi al partner per non scatenare possibili discussioni di coppia.

Ciò nonostante potreste provare ad aggirare l'ostacolo mostrando molto più interesse nei confronti della vostra anima gemella. Per quanto riguarda i cuori solitari, questi farebbero meglio a non sottovalutare alcune conoscenze e metterle subito in secondo piano. Potrebbero ricevere delle sorprese inaspettate. In ambito lavorativo, le cose andranno per il verso giusto, e potrete godere di numerosi vantaggi, che potreste sfruttare per portare avanti la vostra carriera.

Voto - 7,5

Scorpione: la sfera sentimentale potrebbe subire una battura d'arresto durante il mese di dicembre. Ciò nonostante, se vi sentite persi, provate a chiedere aiuto. Potrebbe essere la chiave vincente per evitare che la vostra relazione entri in crisi. Apritevi al dialogo con il partner, mostratevi sinceri, disponibili e comprensivi nei suoi confronti ma soprattutto, affrontate i problemi insieme, senza mai perdervi di vista.

I cuori solitari potranno fare delle belle conquiste, ma soltanto dopo aver faticato a lungo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la fortuna è dalla vostra parte, e con Mercurio in quadratura al vostro segno per la prima parte del mese, raggiungere il successo sarà più semplice. Se state lavorando ad un nuovo progetto, andrà avanti a gonfie vele grazie alla vostra tenacia. In ogni caso, se sentite la necessità di chiedere aiuto a qualcuno per portarlo a termine, fatelo.

Voto - 8

Sagittario: inizialmente potreste avere qualche difficoltà a gestire la vostra relazione sentimentale durante il mese di dicembre. Ciò è dovuto al pianeta Venere in trigono al segno dell'Ariete, che crea qualche incertezza tra voi e il partner. Ciò nonostante la situazione dovrebbe cambiare a partire dalla seconda metà del mese, quando Venere sarà in sestile, andando dunque a cambiare la situazione.

Infatti, l'affiatamento di coppia tornerà ad essere alto, e potrete godervi la fine dell'anno in maniera molto spumeggiante. I single saranno inclini a prendersi cura dei propri rapporti personali, mettendo in secondo piano la sfera emotiva e sentimentale. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sarà molto importante che crediate nei vostri progetti lavorativi. Nonostante questi possano essere qualcosa di anacronistico, potrebbero anche permettervi di elevare la vostra carriera professionale.

Voto - 7,5

Capricorno: Mercurio in sestile nel corso della prima parte del mese, assieme al pianeta Venere, vi permetterà di trascorrere un periodo positivo per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Vi sentirete molto fortunati, e ne beneficerà parecchio la vostra storia d'amore. Se invece siete single e non avete alcuna persona da amare, questo potrebbe essere il periodo adatto per mettersi in gioco e tentare differenti approcci per innamorarsi o magari fare colpo su una possibile nuova conoscenza.

In ogni caso, aspettatevi delle vere e proprie sorprese. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, potrebbe esserci qualche problema che vi impedisce di portare a termine con tenacia le vostre mansioni quotidiane. Tuttavia, il passaggio di Giove a fine mese potrebbe ribaltare la situazione, ma dovrete metterci anche del vostro. Voto - 7,5

Acquario: se avete lavorato bene nel mese precedente, durante il mese di dicembre potrete finalmente cogliere i frutti. Molti dei vostri progetti infatti, vi daranno tanti guadagni, risollevando la vostra situazione economica e permettendovi di iniziare nuovi progetti.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, la vostra relazione di coppia potrebbe attraversare una fase di stallo, considerando gli influssi del pianeta Venere, in opposizione al vostro segno zodiacale. Non sarete dunque molto fortunati in amore, ma potreste in ogni caso cercare di "limitare i danni", cercando di essere presenti nei confronti della vostra anima gemella. Se siete single, bisognerà essere molto cauti. Potreste fare sì delle nuove conoscenze, ciò nonostante non è una buona idea buttarsi a capofitto in una storia d'amore, in quanto potrebbe finire prima del previsto, arrivando dunque a rimanerci piuttosto male.

Provate invece a studiare prima la situazione, valutando se è il caso di provarci oppure no. Voto - 7

Pesci: durante l'ultimo mese dell'anno non pensate che la felicità arriverà senza che voi facciate nulla. La vostra relazione di coppia procederà magnificamente durante la prima parte del mese, e sarebbe il caso di approfittare per avanzare dei nuovi progetti, qualora ne abbiate, oppure semplicemente per godervi il vostro tempo assieme alla persona che più amate al mondo. Se siete stati soli per molto tempo, potrebbe essere difficile riabituarsi alle relazioni.

Vi siete adattati alla vostra pace e avete un certo regime, ma presto scoprirete se ne vale la pena. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Giove in sestile vi permetterà di essere particolarmente efficienti, portando a termine buona parte dei vostri progetti lavorativi. La fortuna dunque tornerà dalla vostra parte. Sfruttatela finché potete per riuscire a realizzare quei progetti che vi renderanno molto felici. Voto - 8,5