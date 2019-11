Domenica 10 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare nel segno dell'Ariete, mentre Mercurio e il Sole transiteranno in Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia, così come Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, mentre Giove sarà sui gradi del Sagittario. Infine Urano stazionerà in Toro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Previsioni zodiacali favorevoli per Acquario e Bilancia, meno concilianti invece per Ariete e Vergine.

Ariete sfacciato

Ariete: sfacciati. La Luna nel segno andrà in netto contrasto col duetto Mercurio-Sole rendendo probabilmente i nati del segno inclini all'impulsività durante i dialoghi. Sarà bene che contino sino a dieci prima di proferir parola, onde evitare spiacevoli gaffe.

Toro: dispersivi. Domenica in cui i nativi godranno si di un notevole bottino energetico ma, con tutta probabilità, non avranno la voglia di utilizzarlo a dovere concentrandosi su attività secondarie.

Gemelli: attenzioni alla famiglia. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato sulla famiglia, che reclamerà la loro attenzione per risolvere una spinosa faccenda. Il loro supporto risulterà fondamentale per venirne a capo.

Cancro: affettuosi. Nel focolare domestico dei nati Cancro regnerà un clima di ritrovata serenità che li renderà più affettuosi con la persona amata. Lavoro in secondo piano.

Leone cauto

Leone: cauti. Nel giorno della settimana a loro dedicato i nativi potrebbero avvertire un clima astrale piuttosto controverso e quindi decidere di assumere un mood estremamente cauto su ogni fronte.

Vergine: bugiardi. Le bugie dette dai nativi nei giorni scorsi potrebbero improvvisamente emergere questa domenica, mettendoli in una situazione imbarazzante dove la loro immagine potrebbe essere rivalutata.

Chiedere scusa sarebbe una saggia scelta.

Bilancia: mondani. Per staccare la spina dalla stressante quotidianità i nati Bilancia potrebbero optare per dedicare del tempo alla mondanità assieme a partner e figli. Probabili grane lavorative in mattinata.

Scorpione: silenziosi. I nati Scorpione non avranno presumibilmente granché voglia di comunicare, difatti, potrebbero assumere un atteggiamento taciturno che il partner potrebbe non gradire molto.

Relax per Sagittario

Sagittario: rilassati. Dopo giorni faticosi e stressanti, ecco che i nativi vorranno e potranno permettersi una domenica dedita al relax più assoluto in modo, nel frattempo, di godersi appieno gli affetti più cari.

Capricorno: poco lucidi. I Luminari e Mercurio in angolo dissonante potrebbero appannare idee ed intenti dei nati Capricorno, rendendoli inclini alle distrazione durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Acquario: focosi. Le faccende di cuore andranno probabilmente a gonfie vele durante queste 24 ore, nelle quali sino al tardo pomeriggio il clima sarà affettuoso per poi divenire passionale nelle ore serali.

Pesci: bastian contrari. I nativi potrebbero criticare ogni cosa solo per partito preso ed il loro fare sarà mal gradito dalle persone con cui avranno a che fare.