Il fine settimana è finalmente arrivato: queste saranno 48 ore positive per il Toro, grazie agli influssi di Luna e Sole, al contrario la Bilancia dovrà fare i conti con Marte in opposizione, che creerà qualche grattacapo. Buone stelle in amore per il Capricorno.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo del weekend di sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 21 e 22 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: quelle di sabato e domenica saranno due giornate faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo potrebbero esserci delle difficoltà da risolvere.

Lo stress accumulato potrebbe intromettersi nel rapporto di coppia, portando alla nascita di liti e discussioni, cercate di essere cauti. Recupero durante la prossima settimana, giusto in tempo per le feste.

Toro: con Luna e Sole in aspetto positivo si prospetta un weekend vantaggioso. Già dalle prime ore della giornata di sabato inizierà un buon recupero fisico, il segno ritrova un po’ di serenità e questo gioverà anche ai rapporti interpersonali. Saranno giornate di passione per chi vive in coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: durante i giorni passati ci sono state delle discussioni e dei momenti di agitazione per il segno, ma durante questo fine settimana si potranno trovare dei chiarimenti. In famiglia e in amore bisognerà fare ammenda, evitate un atteggiamento di superiorità o rischiare di aumentare i contrasti. Bene il lavoro.

Cancro: quelle di sabato 21 e domenica 22 dicembre saranno due giornate di recupero per il fisico. Il segno vivrà un momento più vantaggioso, soprattutto in amore. Ci sarà serenità all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri occasionali sono favoriti. Inizierà nelle prossime ore anche un recupero fisico, tuttavia sarà bene non esagerare.

Leone: con l’arrivo del weekend inizia per il segno un momento positivo, soprattutto per quanto riguarda il fisico e i rapporti con gli altri.

In ambito lavorativo l’atmosfera è più serena, chi ha da poco iniziato qualcosa di nuovo poltrente vivere ancora dei momenti di disagio, ma con l’inizio del 2020 la situazione migliorerà. Sabato e domenica sono due giornate ideali per stare fuori casa, organizzare un viaggio o incontrare gli amici. Anche i single sono favoriti nella ricerca dell’anima gemella.

Vergine: il weekend potrebbe rivelarsi ancora un tantino sottotono per la Vergine, soprattutto dal punto di vista fisico. Lo stress e il nervosismo accumulati potrebbero portare alla nascita di futili contrasti in amore e in famiglia, cercate di non farvi governare dagli impulsi o rischiate di dire qualcosa che non pensate. Recupero nella prossima settimana, con l’avvicinarsi del 2020 un oroscopo positivo proteggerà il segno.

Bilancia: Marte e Giove in posizione dissonante vi renderanno un po’ nervosi e dispettosi durante le giornate di sabato 21 e domenica 22.

Il segno non si lascerà passare la mosca sotto il naso, trasformando in discussione anche le problematiche più banali. Meglio concedersi un po’ di riposo e cercare di svagare la mente.

Scorpione: Saturno in opposizione potrebbe creare dei contrattempi durante la giornata di sabato, soprattutto nell’ambito lavorativo. Domenica invece potrete rilassarvi un po’ e dedicarvi al partner e alla famiglia. Sarà una giornata vantaggiosa anche per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Sagittario: durante questo fine settimana ci saranno delle perplessità per i nativi del segno. Sia in ambito lavorativo che all'interno della sfera sentimentale potreste sentirvi a disagio, di cattivo umore ed entrare in contrasto con chi vi sta vicino.

Si tratta tuttavia di un momento passeggero, già con l’inizio della nuova settimana inizierà una fase di recupero.

Capricorno: il weekend porterà tante novità ai nativi del segno per quanto riguarda l’amore. I sentimenti erano stati un po’ messi da parte durante le giornate precedenti, ma ora potrete dedicarvi al partner, alle persone amate e se necessario chiarire le controversie. Le stelle favoriscono gli incontri, le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno positive per il 2020.

Acquario: sarà un fine settimana positivo e sereno per il segno. Durante le scorse ore è iniziato un buon recupero fisico, le energie ritrovare vi danno una nuova carica e anche i rapporti con gli altri ne trarranno vantaggio.

Durante le prossime ore si può pensare di organizzare un viaggio o una gita fuori porta, gli astri favorisco gli incontri per i single.

Pesci: La giornata di sabato 21 dicembre si rivelerà un tantino sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire dei fastidi fisici, soprattutto allo stomaco. La giornata di domenica 22 al contrario sarà molto positiva, il segno recupera le forze così come l'allegria e l’ottimismo. Serenità in amore.