L’ultima settimana di dicembre ha appena avuto inizio, come si concluderà il 2019 per i dodici segni dello zodiaco? Sarà una settimana positiva per il Sagittario, protetto dagli influssi di Venere, ma anche per il Leone che ritrova le energie e i Pesci che ritrovano la serenità in amore. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo della settimana da lunedì 23 a domenica 29 dicembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: continueranno gli squilibri incontrati in amore già a partire dall’inizio di dicembre. Siete un po’ sul piede di guerra, all’interno del rapporto di coppia sarà bene cercare di limitare gli scontri, ma anche in ambito lavorativo. Per questa settimana sarà meglio non fare più del dovuto, non è il momento adatto per chi desidera fare una proposta o presentare un progetto. Mentre per i single non è da escludere la possibilità di fare incontri di tipo occasionale.

Toro: Venere è favorevole, questo è il momento ideale per cercare di recuperare il rapporto o dichiararsi alla persona amata, anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti. In ambito lavorativo non mancano le soddisfazioni, ma la stanchezza e lo stress accumulato si faranno sentire. In vista delle feste sarà bene concedersi un po di riposo.

Gemelli: in amore è il momento di voltare pagina, di lasciarsi alle spalle i torti del passato e cominciare ad investire nella felicità di coppia. In vista delle feste ritroverete la serenità con il partner e anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo potrebbero continuare le difficoltà, qualcuno potrebbe remarvi contro, ma alcune situazioni si sbloccheranno.

Cancro: è un periodo di tensione e nervosismo generale per il segno, soprattutto all’interno della sfera sentimentale non mancano i contrasti.

In ambito lavorativo c’è desiderio di rivalsa, ma sarà bene portare avanti i propri obiettivi con calma e pazienza. Alti e bassi per il fisico.

Leone: giornate interessanti quelle in arrivo, ci sarà un recupero per il fisico e anche in amore si respira un’atmosfera più serena. Chi vive un rapporto stabile, che va avanti da tempo, dovrà cercare di ritrovare la passione e la complicità. Momento vantaggioso per i single alla ricerca di nuovi incontri. Bene la sfera lavorativa, il 2020 porterà grandi soddisfazioni.

Vergine: la nuova settimana porterà serenità al segno. Gestire i rapporti sentimentali e interpersonali sarà più semplice, in amore e in famiglia si potranno ottenere dei chiarimenti. Le feste trascorreranno in allegria e armonia con le persone care. Il 2020 porterà dei cambiamenti in ambito lavorativo, si dovrà faticare un po’, ma ne varrà la pena.

Bilancia: continuano i contrasti in amore, per le coppie ritrovare la serenità non sembra una cosa semplice. I contrasti continueranno durante le prossime giornate, almeno fino al 28 dicembre. La tensione accumulata potrebbe anche intaccare l’ambito lavorativo, portando alla nascita di discussioni e incomprensioni con i colleghi o i superiori.

Scorpione: la settimana inizia alla grande, in amore le problematiche dei giorni precedenti sembrano ormai superate e si può respirare un atmosfera più serena. Le giornate di venerdì e sabato potrebbero portare un po’ di nervosismo in ambito lavorativo, sarà bene agire con cautela evitando di dar vita a nuove problematiche.

Sagittario: Venere favorevole porterà delle novità in amore, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. È un buon momento per quanto riguarda gli affari e l’ambito lavorativo, tuttavia bisognerà stare attenti a non spendere più del dovuto, durante le prossime giornate potrebbe presentarsi un imprevisto, come un guasto da riparare.

Capricorno: cielo interessante per l’amore e i nuovi progetti, presi della passione e dallo spirito romantico delle feste i nativi del segno si abbandoneranno, vivendo con grande intensità le emozioni. Anche gli incontri sono favoriti, gli astri ci fanno sapere che le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno importanti per il nuovo anno.

Bene il fisico.

Acquario: sarà una settimana interessante sul lavoro, anche per una ripartenza in vista di un 2020, che si presagisce molto più vantaggioso dell’anno precedente in tal senso. Queste giornate sono positive per l’amore, si recupera serenità, cresce la voglia di emozionarsi e trascorrere dei momenti con le persone care. Recupero per il fisico, meglio però non tirare troppo la corda.

Pesci: è una settimana positiva sul lavoro, non mancheranno le piccole problematiche, ma riuscirete a risolverle con disinvoltura e tempestività. Si recupera in amore, sia le coppie che i single ritrovano la serenità e il desiderio di emozionarsi.

Sarà un Natale allegro e spensierato, foriero di un anno sorprendente.