Il 2020 è alle porte, cosa riserverà ai nati sotto il segno dell’Acquario questo nuovo anno?

I transiti di Saturno nel segno porteranno degli alti e bassi all’interno della sfera sentimentale, ma gli influssi positivi di Giove aiuteranno a ritrovare la stabilità. Sarà un anno di cambiamenti e trasformazioni in ambito lavorativo, non mancheranno le sorprese e le novità. La forma fisica sarà al top, con una forte carica energica che spingerà i nativi a stare sempre in movimento, prediligendo le giornate all’aria aperta e gli sport.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del 2020 per il segno dell’Acquario con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrali del 2020 per il segno dell’Acquario

Amore: il 2020 non sarà un anno negativo dal punto di vista sentimentale, tuttavia Saturno si sposterà più volte nel vostro cielo e questi transiti potrebbero causare dei momenti di nervosismo e incertezze all’interno della coppia. Alcune relazioni potrebbero venir messe a dura prova, ma Giove nella vostra dodicesima casa astrologica, vi aiuterà a sistemare la situazione.

Nei momenti bui il pianeta vi mostrerà la strada, chi ha un rapporto stabile riuscirà senza problemi a superare questi ostacoli. Nella seconda metà dell’anno gli influssi di Marte daranno una forte carica erotica al segno, già a partire dalla metà di agosto le stelle favoriranno gli incontri, le relazioni che nascono in questo periodo dell’anno si riveleranno stabili nel futuro. Marte favorirà chi desidera sposarsi o avere un figlio, mentre Giove aiuterà coloro i quali si trovano alle prese con situazioni legali. A dicembre Saturno entra definitivamente nel segno, questo garantirà una fine dell’anno con il botto.

Lavoro: il 2020 sarà un anno ricco di sorprese e novità, positive e negative. Ci saranno dei cambiamenti all’interno della sfera lavorativa, potrebbe essere una novità di impiego, ma anche un cambio ai vertici della vostra azienda.

Dunque durante la prima metà dell’anno ci sarà un po’ di scompiglio e confusione, non mancheranno i momenti di disagio e nervosismo che potrebbero creare dei fastidi anche a livello fisico. Potrebbero inoltre nascere dei contrasti nel rapporto con i colleghi o i superiori. A partire dal mese di agosto potrete fare affidamento su un oroscopo più vantaggioso, le problematiche potranno essere risolte e potrete gestire con più lucidità i vostri impegni. Durante il nuovo anno le stelle favoriscono gli spostamenti e i nuovi contatti, ma anche i giovani e chi desidera mettersi in gioco con qualcosa di nuovo.

Salute: durante il 2020 vi sentirete nel pieno delle energie, potrete dedicarvi con piacere alle vostre passioni o sport preferiti, senza avere paura di strafare. L’oroscopo infatti lascia presagire un anno estremamente vantaggioso dal punto di vista fisico, in cui sono favorite le cure di tipo atletico e alimentare.

Cercate di favorire gli spazi aperti e di non perdere occasione per spostarvi, organizzare delle gite fuori porta e delle serate tra amici.