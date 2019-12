Tra le feste di Capodanno in piazza in Toscana che verranno organizzate la sera del 31 dicembre c'è anche il Veglione di San Silvestro a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Questo evento pubblico di fine anno si contraddistingue per una ricca serie di iniziative che si svolgeranno nelle consuete location di Piazza Cavour e del Teatro Corsini. La finalità di questa gamma di appuntamenti è quella di cercare di soddisfare le aspettative e i desideri di persone di ogni età.

Gli eventi per il Capodanno 2020 a Barberino del Mugello

Per celebrare degnamente l'ultimo giorno del 2019 e degli Anni '10, l'amena località fiorentina di Barberino del Mugello si animerà con tante iniziative diverse.

Alle ore 22:00 è previsto l'inizio del primo evento di rilievo della lunga serata di San Silvestro; si tratta dello spettacolo musicale "Troppe Arie", commedia musicale della compagnia Trioche che andrà in scena al Teatro Corsini. Alle ore 22:30, invece, la centrale location di Piazza Cavour comincerà a riempirsi di gente e di note con il Concerto dei Bandarabà - The Dance Tribute Show.

Alle ore 23:30, quindi, seguirà una lotteria e poco prima della Mezzanotte verrò scandito il tradizionale conto alla rovescia per l'arrivo del 2020.

Dai primi minuti del nuovo decennio, infine, nella principale piazza di Barberino ci saranno musica e balli con il Dj Set di Antonio Statti e Mella Vocalist.

Oltre agli appuntamenti sopra elencati, alle ore 17:30 è previsto lo svolgimento della Santa Messa presso la Pieve di San Silvestro.

Le note del 'The Dance Tribute Show'

Sicuramente l'evento che caratterizzerà maggiormente il Capodanno 2020 in piazza a Barberino del Mugello sarà il concerto musicale dei Bandarabà.

Il gruppo in questione è formato da 8 elementi (tra i quali 3 fiati) ed è attivo da oltre 12 anni.

La sera dell'Ultimo dell'Anno quest'affiatata compagine musicale farà ballare tutti i presenti con le migliori note ballabili di ogni epoca; durante la serata ci sarà quindi modo di ancheggiare con il classico rock'n'roll di Elvis Presley, di scaldarsi con la musica surf dei The Beach Boys, di scatenarsi con gli immancabili brani Anni '70/'80 intonati dalle amabili ugole di Gloria Gaynor, Madonna e Whitney Houston, ma anche di danzare al ritmo della musica di oggi.

La speranza è che per la sera dell'Ultimo dell'Anno sia definitivamente rientrato l'allarme sismico che ha recentemente interessato i principali centri del Mugello.

Nelle prime ore di lunedì 9 dicembre, infatti, si sono verificate numerose scosse di terremoto chiaramente avvertite dalla stessa popolazione di Barberino, ma anche nei centri vicini e in tutto il comprensorio fiorentino.