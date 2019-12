Il 2019 sta per concludersi e si tirano le somme di un anno ricco di successi ottenuti, ma anche di delusioni. È tempo di bilanci, ma contemporaneamente lo sguardo è volto all'anno che verrà. Il 2020 è ormai alle porte e secondo l'Oroscopo ci saranno alcuni segni zodiacali in primo piano. Sotto analisi i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Focus sul previsto andamento dei prossimi dodici mesi, con target su amore, lavoro e salute. In breve, Leone non avrà problemi di alcun tipo sul posto di lavoro, ma dovrà prestare attenzione anche ai sentimenti, mentre Vergine potrà fare affidamento ad una configurazione astrale di tutto rispetto, utile per raggiungere determinati obiettivi entro l'anno al lavoro.

Periodo autunnale difficile da gestire per la Bilancia, che dovrà rivalutare alcuni aspetti in ambito sentimentale, al contrario, Venere farà vivere ai nativi Scorpione una fase davvero intensa in amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il 2020 per i nativi Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Leone: amore, lavoro e fortuna

Il vostro 2020 sarà piuttosto bilanciato sotto ogni ambito. La sfera sentimentale non vi darà parecchi grattacapi. Prestate solo attenzione nei mesi di settembre e ottobre, quando Saturno si sposterà nel segno dell'Acquario mettendo in crisi la vostra relazione sentimentale.

Fortunatamente, Marte in sestile a partire dal mese di giugno, proteggerà la vostra intesa con il partner, minimizzando i danni e favorendo l'eros e la passione ogni volta che lo desiderate. Ci saranno inoltre dei miglioramenti in famiglia e nelle relazioni interpersonali con possibilità di fare pace con un parente o un amico con cui avevate litigato in passato. Se siete alla ricerca dell'amore, sappiate che potrebbe essere un anno fortunato per voi, grazie anche a Marte. La vostra ricerca avrà un epilogo, e anche voi single potrete finalmente assaporare tutti i buoni aspetti e i sentimenti che si provano quando si ama una persona.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

L'ambito lavorativo procederà stabilmente, se non con dei miglioramenti. Nonostante non sarà un anno entusiasmante, saprete cogliere il lato positivo, e se avete saputo sfruttare lo scorso anno gli influssi di Giove potreste riuscire ad amplificarne i risultati, già a partire dai primi mesi dell'anno. Dunque una buona stabilità e una potenziale crescita saranno protagonisti del vostro anno fiscale. Se siete giovani alla ricerca di un lavoro, dovrete ancora aspettare i mesi più caldi. Poca fortuna arriverà durante i mesi avvenire, ma se avete bene in mente cosa fare, e tanta determinazione, forse potreste anche farne a meno.

Voto - 8

Vergine: amore, lavoro e fortuna

Grandi soddisfazioni vi attenderanno nel corso del 2020 per voi nativi Vergine. I vostri desideri inizieranno a realizzarsi, grazie ad una notevole, forte e solida stabilità soprattutto in ambito lavorativo. Se state pensando ad un nuovo progetto sarà il momento adatto per farlo, specie per i nativi nella terza decade, a partire dalla stagione primaverile. Ciò nonostante deve essere qualcosa di fresco, e non un'idea nata già vecchia. Le opportunità saranno molte, prendetevi il tempo che desiderate se necessario.

Se invece siete alla ricerca di un nuovo impiego, la fortuna vi aiuterà a trovarlo, permettendovi di dare una svolta alla vostra carriera professionale, oppure di darne finalmente inizio. Un'ottima forma fisica accompagnerà le vostre giornate, permettendovi di essere ottimisti, e realizzare i vostri sogni.

La sfera sentimentale sarà ricca di eventi positivi durante tutto l'anno. La situazione migliorerà nettamente grazie agli influssi di Giove e Saturno nel vostro cielo, utilissimi se dovete portare ad un livello superiore la vostra storia d'amore con il partner.

Sarà un periodo primaverile favorito da proposte allettanti, che renderanno felici voi e il partner. Coloro che sono alla ricerca dell'amore, avranno più fiducia in loro stessi, superando eventuali delusioni dell'anno passato, emettendosi alla ricerca del loro vero partner, grazie anche all'esperienza accumulata. Non dimenticate inoltre le amicizie, una vera mano di aiuto nei momenti difficili, sia sentimentalmente che fisicamente. Voto - 9

Bilancia: amore, lavoro e fortuna

La sfera sentimentale procederà particolarmente a rilento per voi nativi del segno durante il 2020.

Giove e Saturno creeranno problemi tra voi e il partner. Una rivoluzione a livello comunicativo sarà quasi indispensabile se volete continuare a stare insieme. Meglio la stagione autunnale, dove riuscirete a mettere da parte i problemi, ritrovando quella fiamma che vi ha fatto incontrare. Attenzione inoltre all'ambito familiare, che sarà legato a doppio filo con quello economico e finanziario, causa scatenante di alcuni litigi durante l'anno. Se siete alla ricerca di una nuova storia d'amore, oppure la prima, sentirete un disperato bisogno di riuscirci. Volete a tutti costi voltare pagina, ma sappiate che dovrete faticare molto prima che le vostre richieste vengano esaudite.

In ambito lavorativo, come detto in precedenza, non mancheranno numerosi problemi di tipo gestionale e finanziario, che potrebbero scatenare in voi e verso chi avete intorno, svariate incomprensioni. I primi tre mesi di questo nuovo anno sono molto complicati e il rischio, fate attenzione dunque se il vostro posto è a rischio. Giove sarà dalla parte di coloro alla ricerca di un lavoro e li aiuterà a trovare qualcosa che almeno inizialmente potrà soddisfare le loro esigenze. Meglio di niente insomma. Salute su livelli ottimali, con una forma fisica smagliante che vi permette di andare avanti con le vostre forze.

Voto - 6

Scorpione: amore, lavoro e fortuna

Questo 2020 sarà eccellente per i nativi del segno, soprattutto all'interno della sfera sentimentale, considerando la vostra situazione attuale con Giove e Saturno in buon aspetto, la vostra storia d'amore assumerà un ruolo di rilievo, più maturo e ricco di passione che solo la vostra anima gemella riesce a esprimere verso di voi. Sarà anche un periodo di progetti da svolgere insieme, che vi danno la facoltà di crescere insieme, soprattutto la prima parte dell'anno, dove vedrete le vostre idee concretizzarsi, riempiendovi il cuore di felicità. La seconda parte dell'anno invece, sarà da dedicare a mantenere tali idee, ovviamente assieme al partner.

Se invece avete altri tipi di progetti, come un matrimonio, l'organizzazione sarà al centro di tutto durante l'intero anno. I single alla ricerca dell'amore troveranno ciò che vogliono nel periodo primaverile, senza ovviamente dimenticare i loro obiettivi. Attenzione dunque a non volere l'amore solo per sfizio.

Per quanto riguarda il lavoro questi mesi potranno scorrere con tanta semplicità ma soprattutto con risultati davvero eccezionali anche a livello economico. Avrete la possibilità di far progredire la vostra carriera professionale, anche se sarà necessario l'impegno, ma soprattutto il denaro.

Se state cercando un lavoro, un buon lavoro, fate colloqui, cercate in lungo e in largo, qualcosa riuscirete a trovarla. Ricordatevi che i primi sei mesi saranno cruciali, considerati gli influssi di Giove che vi dà la volontà e la fortuna necessaria, e di Marte che mantiene su livelli ottimali la vostra salute. Voto - 8,5