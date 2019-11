Il rapper Fabri Fibra sarà il grande ospite della festa di Capodanno 2020 a Padova in Prato della Valle. L'artista marchigiano salirà sul palco prima del consueto spettacolo pirotecnico e sicuramente contribuirà a far partecipare all'evento anche una moltitudine di giovani.

L'evento dell'Ultimo dell'Anno del Comune di Padova verrà organizzato da Radio Company in sinergia con Future Vintage Festival. Riguardo all'orario dei festeggiamenti patavini di fine anno, l'evento inizierà alle 21.00 e andrà avanti fino alle ore 02.00 circa.

Fabri Fibra atteso per il Capodanno 2020 a Padova

Il concerto di Fabri Fibra per il Veglione di San Silvestro a Padova in Prato della Valle sarà gratuito e quindi aperto a tutti.

Per l'artista in questione parlano i numeri: egli ha infatti totalizzato quasi mezzo miliardo di visualizzazioni totali coi suoi video su YouTube, ha quasi 6 milioni di followers sui principali social network del Web ed ha circa 1.600.000 ascoltatori mensili sull'app musicale Spotify.

Dotato di indubbio talento, Fabri Fibra ha il merito di aver esteso la platea dei possibili fruitori di musica rap e hip hop, riscuotendo un successo sempre crescente in più di 20 anni di stimata carriera. Oltre che un ottimo solista, Fabri Fibra ha anche stretto importanti collaborazioni con artisti del calibro di Gianna Nannini, Luca Carboni, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso, Mahmood, Calcutta e addirittura con lo scrittore Roberto Saviano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

Fabri Fibra rappresenta un personaggio ideale per l'Ultimo dell'Anno patavino, poiché il suo desiderio di ricerca, la sua voglia di sperimentazione e la sua continua evoluzione lo hanno portato a interessare più generazioni e platee molto differenti tra di loro. In altre parole, per la serata di San Silvestro nella città veneta la presenza del rapper assicurerà la partecipazione di persone di varie fasce di età nella principale piazza cittadina.

I principali riconoscimenti

Fabri Fibra è oggettivamente un artista a 360°, dapprima un eccellente interprete, ma anche paroliere, scrittore e personaggio mai banale della tv e dello spettacolo.

Nella vetrina di casa il rapper di Senigallia può sfoggiare premi quali l'Mtv Europe Music Awards, l'Mtv Video Awards, il Tim Mtv Awards e molti altri riconoscimenti che gli sono stati attribuiti per le sue composizioni e per la fattura qualitativa del suo talento.

Chiamato spesso nelle qualità di ospite in varie produzioni televisive italiane, Fabri Fibra è apparso nelle copertine di molti magazine musicali e di importanti riviste nazionali. Molto valida anche la sua cifra di scrittore comprovata dalla pubblicazione di vari libri, di cui uno con la prefazione di Marco Travaglio.