Venerdì 20 dicembre 2019 troveremo la Luna transitare in Bilancia, mentre Mercurio ed il Sole stazioneranno nel segno del Sagittario. Plutone, Saturno, Giove e Venere sosteranno in Capricorno, nel frattempo Marte sarà sui gradi dello Scorpione. Infine Urano rimarrà stabile in Toro, così come Nettuno che permarrà nell'orbita dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Acquario e Vergine, meno entusiasmanti per Capricorno e Pesci.

Sul podio

1° posto Gemelli: umore 'top'. Venerdì in cui la briosità sarà presumibilmente di casa per i nativi che, grazie al doppio favore astrale dei Luminari, irradieranno tutti con il loro accecante sorriso.

2° posto Vergine: incontri. In questa giornata, specialmente nelle ore serali, i nati del segno avranno ottime chance di instaurare nuovi rapporti interpersonali, alcuni dei quali potrebbero trasformarsi in durature amicizie.

3° posto Bilancia: sereni. Le scorse giornate sono state spesso costellate da nervosismo in coppia, mentre le effemeridi sembrano risultare più concilianti 'donando' una ritrovata serenità nel focolare domestico.

I mezzani

4° posto Acquario: shopping. Il settore economico in casa Acquario potrebbe risultare decisamente rassicurante questo venerdì ed i nativi, di risposta, non perder tempo nel concedersi una gratifica materiale con una sessione di shopping.

5° posto Sagittario: routine. Non ci saranno, con tutta probabilità, novità importanti e la giornata scorrerà sui binari della routine. Per ottimizzare il loro tempo libero, però, sarà una saggia idea dedicarsi ad attività procrastinate nei giorni precedenti.

6° posto Scorpione: focus sui figli. In queste 24 ore il focus dei nati Scorpione sarà orientato verso l'educazione dei figli, aspetto che spesso tendono a sottovalutare 'affidandosi' alle regole imposte dal partner.

7° posto Leone: relax. Il favore dei Luminari potrebbe far optare i nativi per un venerdì dedito al relax più assoluto, in modo che possano ritemprare il loro benessere psico-fisico.

8° posto Toro: spossati. Le energie potrebbero venir meno e tale fiacchezza essere mal vista da capi e colleghi nell'ambiente professionale.

Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe l'ideale per aggirare il problema.

9° posto Ariete: gelosi. Sebbene non ve ne sia motivo, i nati Ariete avvertiranno probabilmente un forte senso di gelosia nei confronti del partner che sfogheranno nelle maniere meno opportune.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: amore 'flop'. Le vicende amorose dei nati Capricorno potrebbero risentire delle dissonanze di Mercurio e dei Luminari che mineranno la tranquillità della coppia.

11° posto Cancro: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale sarà probabile che nascano diverbi dialettici coi colleghi, per questioni di poco conto. Un pizzico di diplomazia sarà doverosa per non incorrere in gaffe madornali.

12° posto Pesci: irascibili. Tesi come una corda di violino, in questo venerdì sarà facile che i nativi cedano alle provocazioni, sia coi familiari che nel luogo di lavoro.