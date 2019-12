Previsioni astrologiche di lunedì 23 dicembre relativamente alla sfera amorosa e sentimentale per coloro che sono ancora single. Il Capricorno si lascia andare, lo Scorpione invece cambia rotta. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci

Ariete: qualcosa si sta muovendo, ci potrebbero essere delle evoluzioni importanti. Avete la voglia di iniziare a costruire qualcosa e sicuramente, se ce la metterete tutta, ce la farete.

Toro: si verificheranno delle situazioni che difficilmente riuscirete ad evitare. Qualche possibilità vi farà pensare un po', potreste decidere di lasciarvi andare e godervi il momento.

Gemelli: tante scelte a vostra disposizione, dovete essere solo fortunati a effettuare quella giusta. La voglia è tanta ma non fatevi prendere dalla fretta, è sempre cattiva consigliera.

Cancro: non è il momento migliore per pensare all'amore. Cercate prima di risolvere dei problemi personali, dopo a mente sgombra vi potete dedicare a qualche piacevole appuntamento.

La serenità personale prima di tutto. Non è un lunedì ideale per l'eros.

Leone: il lunedì non è facile cercare approcci o nuove conoscenze. Provate a fare un piano per passare delle festività natalizie in compagnia. Non importa se trattasi di amore o amicizia, l'importante è che non stiate da soli.

Vergine: avete individuato quale possa essere la persona da corteggiare. Ora riflettete attentamente sulle modalità e sull'approccio. Non vanificate tutto e andate diretti all'obiettivo.

Bilancia: finalmente state per cedere, il vostro status potrebbe presto cambiare. Era da molto tempo che non provavate determinate sensazioni. Seguite il vostro cuore.

Scorpione: sarete attratti da nuove conoscenze, la novità vi piace e vi stimola. Sfruttate al meglio quello che vi capita sotto mano e date retta, senza problemi, al vostro intuito.

È una vostra peculiarità.

Sagittario: non pensate che tutte le conoscenze possa poi portare a qualcosa di bello e emozionante. Sappiate prendere le cose per quello che sono e non aspettatevi sempre di risolvere tutto facilmente.

Capricorno: è il momento di lasciarsi andare, le occasioni oggi capiteranno, non fatevi sorprendere. Non è facile ma provateci, non si sa mai che possa essere la volta giusta.

Acquario: mantenete sempre ben saldi i piedi per terra, le emozioni che state cercando sono merce rara. Non fermatevi alle prime difficoltà ma non pensate che qualcuno vi regalerà niente.

Pesci: vi potrebbe capitare qualcosa di bello e inaspettato. Sta a voi dedicargli del tempo o farlo cadere nel vuoto. Pensateci bene e agite subito.