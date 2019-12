Venerdì 20 dicembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare in Bilancia, mentre Plutone, Giove, Saturno e Venere sosteranno nel segno del Capricorno. Il Sole e Mercurio saranno sui gradi del Sagittario, nel frattempo Marte continuerà il suo moto in Scorpione. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed invece Urano permarrà nell'orbita del Toro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli ed Acquario, meno rosee per Pesci ed Ariete.

Ariete geloso

Ariete: gelosi. La Luna opposta presumibilmente non gioverà alla serenità nel focolare domestico, difatti i nativi potrebbero provare una certa gelosia nei confronti del partner, sebbene non ve ne siano reali motivi.

Toro: fiacchi. I Luminari in accordo tra loro, in contrasto coi nati Toro, 'renderanno' il loro bottino energetico scarno, e ciò potrebbe influire poco favorevolmente nel rendimento professionale.

Gemelli: umore 'top'. Il tono umorale in casa Gemelli sarà ad alti livelli, grazie sopratutto a Mercurio e alla Luna in angolo conciliante, ed il loro sorriso riuscirà ad essere contagioso con gli altri.

Cancro: lavoro 'flop'. Qualcosa nell'ambiente lavorativo potrebbe non girare a dovere ed i nati del segno se ne accorgeranno già dalle prime ore mattutine.

Un giorno di ferie sarebbe l'ideale per evitare controproducenti contrasti dialettici.

Incontri per Vergine

Leone: relax. Mercurio e Marte, l'uno favorevole è l'altro meno, creeranno probabilmente un po' di disorientamento nelle menti native, specialmente in tutto ciò che riguarda le attività pratiche. Dedicare questo venerdì al relax sarebbe un'ottima idea per rimettere in ordine i pensieri.

Vergine: incontri. Venerdì favorevole per conoscere nuove persone durante la serata, alcune delle quali avranno ottime chance di divenire amicizie durevoli nel tempo.

Bilancia: sereni. Dopo giornate burrascose, ecco che in queste 24 ore i nati Bilancia potrebbero ritrovare la serenità, sia nel focolare domestico che nell'ambiente familiare e professionale.

Scorpione: focus sui figli. Le effemeridi 'sottolineeranno' l'importanza di impartire una buona educazione ai propri figli, aspetto che spesso e volentieri viene tralasciato dai nativi del segno dandolo quasi per scontato.

Pesci irascibili

Sagittario: routine. Una giornata senza troppe novità o scossoni di sorta quella che si appresteranno a vivere i nati del segno. Dedicarsi alle attività insolute dei giorni precedenti li aiuterà ad ottimizzare il loro tempo libero.

Capricorno: amore 'flop'. Da un lato le vicende professionali che viaggiano su ritmi elevati ma, dall'altro lato le faccende di cuore che questo venerdì sembrano nascondere qualche insidia di troppo.

Acquario: shopping. Venerdì che finanziariamente potrebbe 'sorridere' ai nati Acquario, i quali non perderanno tempo per concedersi l'ultima versione di quell'oggetto high-tech che tanto desideravano.

Pesci: irascibili. I nativi avranno, con ogni probabilità, un diavolo per capello, a causa delle copiose asperità in onda. Far 'esplodere' il loro nervosismo sarà estremamente facile per gli altri ma poco salutare per loro.