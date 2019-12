Il 2020 sta per arrivare e per i nativi Gemelli sarà un anno di ripresa, che vi permetterà di poter tornare a testa alta dopo i precedenti dodici mesi piuttosto altalenanti. L'ambito sentimentale non prevede eventi indimenticabili, ciò nonostante la vostra relazione di coppia procederà senza particolari intoppi. Infatti, fortunatamente l'opposizione di Giove è del tutto scomparsa e avrete più possibilità di giocarvi le vostre carte per ottenere risultati discreti. Certo, qualche delusione arriverà, ma non sarà poi così amara da accettare.

Se avete una relazione iniziata da poco, cercate di schiarirvi subito le idee e capite se la storia d'amore che avete scelto è davvero quella che fa per voi. Se invece siete single potreste avere buone possibilità di riuscire a trovare l'amore alla fine di un’estate a voi utile per capire se una nuova conoscenza fa al caso vostro.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, come detto in precedenza, sarà un periodo di rinnovamenti, un periodo di rinascita, dove avrete svariate occasioni da cogliere per tornare a fare degli ottimi guadagni qualora fate una professione autonoma.

Il periodo a voi più favorevole per incrementare tra mansioni da svolgere e guadagni, è il mese di luglio. Sappiate dunque coltivare al meglio i vostri progetti nel corso di questi primi mesi dell'anno per raccogliere i frutti tanto desiderati. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, nonostante Giove e Saturno non si troveranno in buon aspetto, potrebbero comunque arrivare delle ottime occasioni per trovare un posto da qualche parte.

In quanto a fortuna, questa non sarà sempre in ottima forma.

La buona sorte spesso non ci sarà, ciò non vuol dire però che senza di essa non riusciate comunque a raggiungere i vostri obiettivi. Al contrario, la salute sarà spesso su livelli ottimali. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il 2020 per i nativi sotto il segno dei Gemelli.

Amore e amicizie

La sfera sentimentale avrà un andamento piuttosto stabile durante l'anno, permettendovi di costruire una relazione di coppia molto solida, mantenendo un affiatamento molto buono. Potrete gestire dunque la vostra vita di coppia come meglio ritenete sia adatto, ma dovrete prestare attenzione in primo luogo al vostro carattere e alle vostre finanze che saranno legate a doppio filo tra di loro.

Se avete una relazione di coppia nata da poco tempo, Giove in opposizione potrebbe indicarvi la via su come costruire un rapporto solido. Se invece siete cuori solitari in cerca dell'anima gemella, sappiate che il periodo più favorevole sarà nel mese di agosto, quando Mercurio in sestile perfetto con il vostro segno zodiacale, creerà i presupposti adatti a far nascere l'amore.

Amicizie che vi staranno particolarmente a cuore durante l'anno. Il calore dei vostri amici sarà un’ottima occasione nei momenti di svago e di "confessione". L'aiuto che chiederete loro sarà di tipo morale, senza aiuti di tipo finanziari, considerato che state cercando di camminare con le vostre gambe.

Fortuna e salute

Durante questi dodici mesi, la fortuna non sarà spesso dalla vostra parte. Potreste sentirvi spesso come abbandonati dalla sorte, ciò nonostante non è detto che quando vi sentirete "soli", le cose vadano male anzi, potreste in ogni caso riuscire ad ottenere ciò che volete. Avete solo bisogno di credere di più in voi stessi, convincervi del fatto che potete superare qualunque ostacolo.

In quanto a salute, questa vi permetterà di esprimervi al meglio del vostro potenziale ogni volta che lo desiderate, eccezion fatta nel cambio di stagione, dove potreste risentirne.

Lavoro e impegni

In ambito lavorativo, saranno dodici mesi di rinascita per voi nativi del segno. Marte infatti tornerà ad essere molto favorevole e in particolar modo nel mese di luglio avrete maggiori possibilità di raggiungere i vostri obiettivi. Siate ovviamente prudenti, e non perdete mai di morale neanche nei momenti più bui. Avete ricevuto una mano nei precedenti mesi, ma adesso è arrivato il momento di fare tutto da soli. Inizialmente non sarà facile, ma presto la situazione migliorerà.

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, Giove e Saturno vi sosterranno e vi daranno una chance per poter finalmente dare inizio al vostro business, che sia indipendente oppure no.

Sappiate che in ogni caso, se c'è una grande quantità di denaro da investire, controllate bene ogni aspetto prima di fare qualunque cosa.