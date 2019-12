L’Oroscopo del 10 dicembre è pronto a rivelare come sarà questa giornata segno per segno. Si preannuncia un martedì pieno di faccende e avvenimenti, anche se i nativi di Leone e Pesci vivranno dei momenti abbastanza travagliati. In giornata la Luna passerà dal Toro ai Gemelli.

In seguito approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno di questo martedì.

L'oroscopo: le previsioni di tutti i segni per la giornata di martedì 10 dicembre

Ariete: si profila un martedì abbastanza normale. Dopo giornate piene di faccende e commissioni, avrete modo di riposare e raccogliere le forze.

Nei prossimi giorni accadrà qualcosa di inaspettato che darà uno scossone alla vostra vita.

Toro: questa giornata potrebbe riservare delle nuove conoscenze, specialmente per coloro che sono abbastanza attivi ed escono di frequente. Tra le coppie sposate da anni l’aria si farà tesa e ci potrebbero essere delle discussioni. In casa occorrerà maggiore attenzione, specialmente tra i fornelli.

Gemelli: l’oroscopo del 10 dicembre vi mette in guardia dal rischio di perdere il controllo della situazione.

Sentirete la necessità di attivarvi in merito ad una causa particolare, ma se non presterete la giusta attenzione finirete per combinare un bel pasticcio. In amore, chi è in coppia dovrà cercare di essere più presente. Luna nel segno a partire da metà pomeriggio. Fate attenzione a non prendere troppo freddo.

Cancro: sentirete il bisogno di evadere per colpa della solita routine quotidiana. Sarete molto stanchi e provati. Se ultimamente avete un problema, questa giornata favorirà la comunicazione.

Quindi via libera alle confidenze. Possibili riavvicinamenti in serata, tra qualche giorno la Luna entrerà nel vostro segno donandovi un po’ di tregua e fortuna.

Leone: giornata che si preannuncia abbastanza travagliata per quasi tutti i nativi. Avete alcuni progetti di vita, ma mancano i soldi per attuarli. Proprio per tale ragione ultimamente state lavorando arduamente. In serata sarete stremati e desidererete soltanto andare a dormire prima del solito.

Vergine: chi lavora dovrà fare molta attenzione a quello che dirà poiché ci sarà il rischio di offendere un collega o addirittura un superiore.

Anche in famiglia bisognerà essere molto prudenti e controllati. Mantenete la calma, nelle prossime settimane ci saranno dei miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Basta avere pazienza.

Bilancia: in amore cercate di non pretendere troppo dal partner ed evitate i tradimenti. In questo martedì avrete dei compiti da portare al termine e lo farete controvoglia. Ultimamente state lavorando sodo per realizzare un progetto di vita migliore di quello attuale, cercate di non demordere.

Scorpione: in questo periodo la situazione finanziaria della maggior parte dei nativi non è delle migliori.

Questa giornata porta con sé delle insidie che potrebbero prosciugarvi ulteriormente le risorse. Rimettetevi in forma, magari facendo una quotidiana passeggiatina a passo svelto.

Sagittario: non sovraccaricatevi di impegni, ultimamente siete molto stressati. Dovrete fare affidamento sulla vostra intuizione per risolvere un problema. In famiglia dovete essere più presenti, cercate di non passare tutta la giornata sui social.

Capricorno: possibili discussioni e litigi in famiglia. Non tollerate le critiche perché siete molto permalosi.

Invece di sbroccare farete meglio a scrollarvi l’opinione altrui di dosso. Sentimenti contrastanti, cercate di fare chiarezza su quello che provate.

Acquario: giornata vitale, vi sentirete pieni di energia. La vostra mente si aprirà a nuove situazioni. Chi lavora potrebbe ricevere una proposta interessante mentre chi è solo si sentirà pronto per vivere un nuovo amore.

Pesci: l’oroscopo del giorno 10 dicembre annuncia un pessimo martedì per moltissimi dei nativi. Noterete solamente i problemi e finirete per lamentarvi di ogni cosa, anche del partner.

Per mantenere i nervi ben saldi potrebbe essere utile fare della sana meditazione. Il fisico chiede riposo.