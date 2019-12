Nuova settimana per i segni zodiacali. Cosa hanno in serbo le stelle per la giornata di lunedì 9 dicembre 2019? Scopriamolo di seguito leggendo le stelle e le previsioni con amore, al lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci

Ariete: in questa giornata cercate di essere cauti soprattutto a livello economico. Potrebbero infatti esserci delle spese improvvise, è il caso che non vi colgano di sorpresa. In campo sentimentale è possibile che nascano delle tensioni.

Toro: con la luna nel segno e Venere in ottimo aspetto, le stelle sono dalla vostra parte per quel che riguarda il settore sentimentale.

Bene anche il lato professionale, soprattutto per chi ha tante idee.

Gemelli: giornata all'insegna della forza per il segno. In campo sentimentale presto sarà possibile fare degli incontri interessanti. Presto ci sarà un recupero anche in campo professionale.

Cancro: sono molte le questioni da risolvere, soprattutto a livello professionale, ma riuscirete a trovare delle soluzioni nelle prossime settimane. In campo sentimentale giornata polemica.

Leone: è possibile che ci siano delle difficoltà in campo professionale, non sarà semplice mantenere la calma.

Cercate di dedicare più tempo al partner, per quel che riguarda l'amore.

Vergine: con la luna dalla vostra parte riuscirete a vivere delle belle emozioni in amore. Nel lavoro è il momento di recuperare alcune situazioni che vi hanno rallentato.

Astri e stelle di inizio settimana per tutti i segni zodiacali

Bilancia: giornata di recupero per i nati sotto questo particolare segno, migliora la situazione a livello professionale. In campo amoroso cercate però di fare attenzione, perché potrebbero insorgere delle discussioni.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Scorpione: la settimana inizia al meglio per voi, in particolar modo per quel che riguarda i sentimenti. Dovrete comunque essere cauti in campo lavorativo, perché ci sono ancora alcuni problemi da superare.

Sagittario: a livello professionale molte saranno le situazioni da affrontare in questo lunedì 9 dicembre. Non sarà semplice concludere tutti gli obiettivi, ma riuscirete nei prossimi giorni. Novità in amore.

Capricorno: la giornata inizia bene per il segno, ma in serata potreste vivere dei momenti sottotono.

Non sarà semplice recuperare, soprattutto se ci sono state delle problematiche lavorative negli ultimi tempi.

Acquario: cielo agitato per il segno, in questa giornata è possibile che insorgano dei problemi. Non temete, potrete ottenere un buon recupero nei prossimi giorni.

Pesci: con la luna nel segno potrete recuperare a livello sentimentale, soprattutto se avete vissuto delle crisi negli ultimi tempi. Buone notizie giungeranno in campo amoroso.