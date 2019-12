L'Oroscopo dell'amore per i single, dedicato alla giornata di mercoledì 11 dicembre, punta un riflettore sulle possibilità amorose e lo fa in modo quasi ragionato, con Luna posizionata in Gemelli. Una carica intuitiva molto marcata, che tiene conto più della razionalità che dei sentimenti: muove gli animi a compiere le scelte giuste. Complici anche le previsioni astrali che anticipano il tutto in chiave molto fortunata per i sentimenti.

Luna in Gemelli garantisce amore nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: più socievoli e disponibili nei confronti delle opportunità amorose, grazie all'influenza benefica di Luna dai Gemelli, cambierete atteggiamento nei confronti di una persona che vi ha rapito il cuore, capendo maggiormente le sue necessità.

Toro: Urano nel segno diventa ancor più imprevedibile e forze ribelli non aspettano altro che di animare la sfera affettiva in modo molto originale. Piuttosto ribelli ai consigli altrui, andrete dritto per la strada intrapresa, tentando di concretizzare tutto e subito. Se qualcosa non andrà per il verso giusto, incasserete il colpo con consapevolezza.

Gemelli: Luna nel segno acuisce la sensibilità e l'intelligenza. Seguite gli istinti lunari che spingono all'azione, ne uscirete vittoriosi chiedendovi anche perché non avete osato prima in amore.

Cancro: Nodi lunari nel segno rendono l'amore più consapevole, poiché nuove sensazioni sono il risultato di un percorso karmico che approfondisce le esperienze passate, concretizzandole nel presente. Una nuova consapevolezza sarà benefica per smorzare gli influssi contrastanti dei pianeti presenti in Capricorno.

Leone: le influenze del satellite notturno acuiscono una razionalità che è capace di filtrare i sentimenti, a caccia di una realtà che non fa sconti. Più concreti e realistici, analizzerete una situazione amorosa a 360° gradi, soppesando in modo obiettivo i pro e i contro.

Vergine: Luna dai Gemelli provoca indecisioni e scatena alti e bassi in amore. Questo atteggiamento altalenante nei confronti delle opportunità amorose non giova all'avvio delle nuove storie, quindi cercate di chiarire le idee e di capire cosa prova il vostro cuore.

Previsioni astrali sensazionali

Bilancia: gli astri sorridono all'amore e in particolare a Sole, Mercurio e Marte, che sprigionano il bisogno di cercare la persona ideale con cui trascorrere splendidi momenti carichi di passionalità e di romanticismo.

Luna provvidenziale giunge nei Gemelli per garantirvi un fascino che attirerà come una calamita.

Scorpione: Marte nel segno afferma la vostra individualità e niente e nessuno vi fermerà nei confronti dell'amore. Amerete il rischio e vi getterete nelle storie sentimentali in modo temerario, evitando di valutare l'incertezza dell'esito. Solo gli astri in Capricorno potranno consigliare maggiore prudenza e garantiranno fortuna in amore.

Sagittario: Mercurio e Sole aprono a una comunicazione benefica e sarete baciati dalla buona sorte, contando anche su una carica positiva elargita dall'astro diurno.

Dovrete aguzzare maggiormente la vista, guardando alle opportunità amorose con maggiore slancio e ottimismo.

Capricorno: gli astri benefici nel segno garantiscono fortuna in amore. Venere insieme a Giove elargiscono una sensazione di benessere, che farà passare all'azione senza esitazione. Non tergiversate: è giunto il momento di concretizzare i sogni amorosi e gli astri sono dalla vostra parte.

Acquario: molto ricchi di ideali, viaggerete sulla stessa lunghezza d'onda insieme a una persona che ha colpito cuore e mente.

Più carichi di energia e molto intuitivi, capirete anche che alcune differenze rendono l'amore più intrigante.

Pesci: la voglia di migliorare è tanta e punterete esclusivamente sulle vostre forze per concretizzare i progetti amorosi. Più fiduciosi con Nettuno che incrocia le sue energie con Giove in modo molto ottimistico, è giunto il momento di progredire con coraggio e sapete già che ce la potete fare.