L'Oroscopo di domani, giovedì 12 dicembre, è pronto a svelare cosa riservano gli astri per ciascun segno. Qualcuno avrà delle difficoltà economiche, come nel caso dei nativi di Cancro e Bilancia. Tuttavia, sarà un giovedì caratterizzato dall'influenza della Luna piena che comporta novità, cambiamenti e amore per quei simboli zodiacali che da giorni cercano uno 'scossone'.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 12 dicembre

Ariete - 12° in classifica - Si presenta un giovedì abbastanza noioso in cui non avrete voglia di fare niente.

Sarete tentati a darvi per malati pur di non pensare al lavoro o allo studio. In casa, però, non avrete un attimo di tregua in quanto ci saranno delle cose da sistemare il prima possibile. Non c'è niente di male a fare un po' di amicizia sui social, tuttavia sarà meglio stare in guardia specialmente in giornate insidiose come queste.

Sagittario - 11° posto - Evitate di tenere il piede in due scarpe e prendete una posizione definitiva. Questa giornata porterà una serie di turbamenti, specie per chi ha dei figli piccoli.

Nonostante ciò, sarete tentati dall'intraprendere una nuova avventura. Desiderate viaggiare, visitare il mondo e fare tanti soldi. Un sogno non si realizza magicamente, ma solamente con un buon progetto e tanta pazienza. Avrete molto lavoro da eseguire e vi lamenterete della scarsità di denaro. Qualcuno vi contatterà per chiedervi un favore.

Vergine - 10° in classifica - Dopo una discreta ma anche produttiva settimana, si registra una fase di calo. In questo 12 dicembre sarete molto stanchi e apatici, non avrete voglia di vedere nessuno.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Cercate di non pensare alle cose negative e mettete da parte il passato. Coloro che hanno subito una perdita, ancora soffrono. Comunque sia, questa giornata negativa andrà combattuta con l'indifferenza, cioè dovrete evitare di discutere e stuzzicare. Cercate di fare meno cose possibili.

Capricorno - 9° posto - In questa giornata dovrete attivarvi per sistemare alcune problematiche, solo così nel weekend avrete modo di riposare. I sentimenti risulteranno in netta ripresa, infatti le coppie si riscopriranno ancora più uniti e affiatati.

Ci saranno attimi di complicità. Tra le vostre conoscenze ne avete qualcuna che vi rema contro e vi invidia, dunque dovrete fare una bella pulizia.

Leone - 8° posto - Da tempo, in molti stanno combattendo una dura battaglia interiore e spesso sono tentati di gettare la spugna. Questo 2019 ha regalato gioie e dolori, ma l'anno ancora non è finito! In giornata avrete dei lavoretti da sbrigare e non potrete più rimandare. All'interno delle amicizie emergerà qualcosa di nuovo, magari una confidenza o un sentimento particolare.

Coloro che da tempo sono alla strenua ricerca dell'anima gemella, dovranno attendere ancora qualche mese.

Acquario - 7° in classifica - Giornata abbastanza normale e piatta. Da tempo siete in attesa di qualcosa, forse un esame, dei soldi o una prova da sostenere. Avrete modo di distrarvi e vi scrollerete ogni ansia di dosso. Presto giungerà una notizia che potrebbe anche cambiarvi il corso delle prossime settimane. Il corpo necessita di un maggior riposo perché ultimamente state tirando troppo la corda facendo tardi la sera. Per quanto riguarda l'amore, avete difficoltà ad innamorarvi.

Oroscopo del giorno

Toro - 6° posto - Questa sarà la giornata perfetta per trarre conclusioni dopo averci riflettuto a lungo. Tuttavia, non sarà facile prendere una decisione. Al momento qualcuno desidera un cambiamento ma allo stesso tempo ha timore di lasciare la via vecchia per quella nuova. Amate viaggiare poiché vi aiuta a fuggire dalle difficoltà quotidiane, per questo motivo in giornata avrete la testa tra le nuvole. In amore, coloro che si frequentano da qualche mese hanno bisogno di maggiori certezze.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche tornano a sorridervi dopo un periodo 'No'. State vivendo un mese poco propizio caratterizzato anche dalla poca disponibilità economica. Tuttavia, anche se le finanze risultano in ribasso, presto avrete modo di risalire. Dovrete attivare la vostra ingegnosità e rinnovarvi, soprattutto se si desidera scalare la china del successo. In amore, le coppie avranno modo di cedere alla passione e di mettere in atto dei progetti appaganti. Nei prossimi giorni sentirete il bisogno di essere altrove.

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del 12 dicembre parla di netto miglioramento psicofisico.

Avete avuto delle settimane molto difficili, infatti questa prima metà di dicembre sta regalando abbastanza problemi di denaro. In amore, da tempo chiedete certezze e sicurezze. Anche i progetti hanno subito un rallentamento. Per fortuna a partire dalla tarda serata di questo giovedì tutto cambierà, grazie all'ingresso della Luna nel vostro segno. Ritroverete respiro e serenità. I più volenterosi riusciranno anche a mettere il turbo ai loro sogni. Fino a Capodanno dovrete farvi in quattro soprattutto se volete trascorrere un 2020 fruttuoso.

Gemelli - 3° in classifica - In questa giornata sarete abbastanza energici e vitali.

Grazie all'influsso lunare avrete una voglia di fare molte cose, tuttavia rischierete di non riuscire a portare al termine niente. Siete un segno estremamente socievole e al contempo spendaccione. In passato alcune amicizie si sono rivelate deludenti e questo vi ha portato ad essere un pochino diffidenti verso il prossimo. Ad ogni modo, questo sarà un giovedì promettente per i sentimenti, quindi chi è innamorato potrà farsi avanti.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani si presenta positivo, anche se non saranno da escludere delle piccole discussioni. Sarete confusi e nervosi, qualcuno vi stuzzicherà ma non dovrete cedere.

Le coppie di vecchia data si sentiranno giù d'umore e desiderano un pizzico di pepe sotto le lenzuola. Coloro che sono da tempo in attesa di risposte o novità, presto arriveranno. All'interno della sfera lavorativa qualcuno sta vivendo un momento complicato e sta valutando di tagliare la corda.

Scorpione - 1° posto - Vi fate sempre in quattro per mandare avanti la famiglia e desiderate solo il meglio per i vostri cari. Da giorni vi sentite giù di morale anche se ci sono stati degli intensi attimi d'amore (riferito alle coppie), ma ora arriva una ripresa. In questa giornata avrete a che fare con delle transazioni economiche inaspettate e dovrete correre tra lavoro/studio e faccende domestiche.

Non esitate a chiedere una mano se non potete fare tutto da soli. In serata avrete modo di rilassarvi davanti a un bel film.