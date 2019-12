L’Oroscopo di giovedì 12 dicembre rivela come sarà questa giornata per tutti i 12 segni dello zodiaco. Giornata con Luna Piena in Gemelli. Per la Vergine ci saranno delle insidie da debellare, mentre i nati Pesci, che sono abbastanza scialacquatori, dovranno tenere d’occhio il portafogli. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo interessante giovedì.

L'oroscopo: le previsioni di tutti i segni per la giornata di giovedì 12 dicembre

Ariete: agitazione nell’aria, vi sentirete inquieti.

Una certa preoccupazione, da un po’ di tempo, vi sta dando del filo da torcere. Cercate di risolvere i problemi il prima possibile. In amore o in famiglia dovrete fare attenzione alle discussioni.

Toro: giornata valida per chiunque desideri innamorarsi o riscoprire l’amore. Ultimamente la salute fa i capricci, magari il vostro corpo ha bisogno di un’alimentazione migliore. Qualcuno potrebbe chiedervi un appuntamento.

Gemelli: l’oroscopo del 12 dicembre vi sprona a chiedere una mano. Sarete talmente impegnati che vi sentirete "soffocare".

Presto arriveranno delle novità, dunque cercate di tenere gli occhi bene aperti.

Cancro: secondo le previsioni astrologiche sarà una giornata sopra la sufficienza e con possibili movimenti di denaro a vostro favore. Qualcuno potrebbe portare a conclusione un affare oppure completare un acquisto interessante. Con la persona del cuore dovrete parlare sinceramente, basta mentire.

Leone: si prospetta un giovedì abbastanza interessante. Qualcosa di buono potrebbe succedere, ma dipenderà tutto da voi.

Per coloro che da tempo devono affrontare una situazione importante, questo sarà il momento favorevole per smettere d'indugiare. Se vi piace qualcuno dichiaratevi.

Vergine: giovedì insidioso e ricco di tensioni. Nel lavoro non tollerate dei colleghi e/o le richieste del capo. Non riuscirete a concludere nulla e questo vi getterà nello sconforto assoluto. Cercate di spronarvi e di eliminare lo stress. Se possibile, organizzate un viaggio per le prossime settimane.

Bilancia: in famiglia qualcuno vi chiederà un aiuto e voi non vi tirerete indietro.

Avete vissuto un 2019 abbastanza negativo, anche se alcuni sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore. In giornata sarà importante tenere gli occhi bene aperti, poiché si presenterà un’opportunità interessante da cogliere al volo.

Scorpione: siete molto stanchi a causa del troppo lavoro. Anche tra le mura domestiche certe faccende vi stanno stressando. In giornata riceverete una chiamata interessante, presto dei parenti vi faranno visita. L’amore per le coppie sarà in salita.

Sagittario: ultimamente avete molte difficoltà finanziarie, a causa di spese eccessive effettuate nei giorni scorsi.

Dovrete fare dei ragionamenti importanti, si consiglia estrema cautela prima di prendere una certa decisione. Nutritevi meglio.

Capricorno: Venere sarà dalla vostra parte quindi i sentimenti risultano favoriti e protetti. Finalmente avrete modo di lasciarvi andare alla passione. Non si escludono progetti d’amore, le coppie giovani sognano matrimonio e figli.

Acquario: ottima giornata, a quanto pare riceverete il supporto dagli astri. Approfittate di questi momenti favorevoli per realizzare qualcosa di bello in vista dell’anno nuovo.

Periodo perfetto per rimettersi in forma.

Pesci: l’oroscopo del giorno 12 dicembre sorride agli innamorati, anche se ci sarà un po’ di agitazione. I cuori solitari per il momento preferiscono pensare a loro stessi ed è giusto così. Per quanto riguarda il lato economico, evitate di spendere soldi in cose futili.