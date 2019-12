L'Oroscopo di domani giovedì 12 dicembre 2019 è pronto per essere consultato da voi lettori. In evidenza nell'articolo di oggi l'attesa classifica con le stelline quotidiane e di contorno, come da prassi, le previsioni riservate ai settori della vita inerenti l'amore e il lavoro. In questo contesto le analisi astrologiche saranno messe in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Pertanto focus mirato in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere come saranno le stelle il quarto giorno di questa settimana? Diciamo subito che ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dalle effemeridi del giorno, certamente ben evidenziati nelle analisi odierne, saranno tre segni tutti altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale.

A riguardo di quanto appena detto, ad essere evidenziati in positivo in questa parte della settimana, coloro i quali hanno nel proprio Tema Natale i simboli astrali relativi ad Ariete, Gemelli e Vergine. A questi tre segni super-fortunati l'Astrologia del giorno ha riservato ben cinque stelline, a sottolineare il buon momento per ognuno di essi. Invece, a soffrire un po' di più il decorso quotidiano rispetto a tutti gli altri saranno gli amici nativi del Toro: secondo le previsioni zodiacali del 12 dicembre il prestigioso segno di Terra potrebbe avere a che fare con una giornata indicata con il segno relativo ai periodi da "ko". A questo punto andiamo pure a scoprire qualcosa di più analizzando la scaletta con le stelline e poi le valutazioni dei singoli segni.

Classifica stelline 12 dicembre 2019

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi, riportando come sempre il responso fedelmente nella nostra classifica stelline quotidiana. In questo contesto, come ovviamente specificato in precedenza, ad essere messo sotto la nostra "lente astrologica" il giorno 12 dicembre 2019; vediamo pertanto di analizzare insieme la situazione generale. Pronti a scoprire cosa riserverà di interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività?

Tante le opportunità offerte dal giorno in analisi, interessanti soprattutto i tre segni annunciati in anteprima, che ricordiamo sono Ariete, Gemelli e Vergine. Andiamo a svelare passo passo la scaletta con le stelle di giovedì:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: NESSUNO;

★★: Toro.

Oroscopo giovedì 12 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Il prossimo 12 dicembre si preannuncia molto positivo, ovviamente da affrontare con tenacia e dedizione. Riscoprirete così diversi piaceri che la vita routinaria a poco a poco stava sgretolando.

Secondo l'Astrologia di oggi pertanto, per quanto riguarda i sentimenti, le amicizie e gli affetti in generale, le stelle vi prepareranno una giornata coi fiocchi e questa Luna in Gemelli - in prospettiva di entrare in Cancro - senza meno si dimostrerà amica a tutti gli effetti. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore di coppia, grazie alla buona complicità di Venere, Marte e Nettuno potete considerarvi già da subito in una "botte di ferro". La prima e sola vostra preoccupazione sarà quella di essere sereni e far felici la persona a voi cara, magari regalando qualcosa di significativo a chi si vuole bene.

Single, l'Astro d'Argento sarà ancora a favore al vostro segno e senz'altro ravviverà la fiamma dell'entusiasmo e il gusto per le esperienze insolite, possibilmente da condividere con le persone che più vi piacciono. Avrete così tutte le carte in regola per una giornata densa di strabilianti avventure, conquiste e perché no, metteteci pure qualche bel "colpo di testa" che non guasta: buon divertimento! Nel lavoro altresì, tutto sarà più chiaro per voi e anche se doveste trovare dubbi sulla strada da percorrere, presto andranno via.

Darete il meglio nelle relazioni professionali e vi farete valere nelle trattative d'affari.

Toro: ★★. Partirà decisamente male questo vostro giovedì dell'attuale settimana. Purtroppo, a causa di flussi astrali dissonanti sprigionati dalla specularità negativa rilasciata dalla coppia Sole-Giove, nel contempo in opposizione alla Luna in Gemelli, la tensione in generale e soprattutto nei rapporti familiari diverrà bollente. Cercate di trovare un punto di incontro con le persone che amate, così eviterete delusioni annunciate senza esasperare situazioni e dialoghi.

In amore "la musica" non cambia! Se per tutti i segni c'è qualche giornata grigia nel calendario, ecco qua la vostra: come da prassi, anche in questo caso vi consigliamo di lasciare a tempi migliori cose e situazioni importanti. Il motivo? Ovvio, quello di rischiare di amplificare una giornata già stonata di suo in bilico tra nervi a fior di pelle e una grande confusione nella testa. In coppia potreste vedere il partner sotto una prospettiva distorta, il che evidenzierà solo i suoi lati spiacevoli: se così fosse, sappiate che il problema siete voi, non la persona amata, ok? Single, in questa giornata rafforzerete l'atteggiamento malinconico e il desiderio di fuggire da tutti, dal solito ambiente e dalle solite facce.

Non sapete che pesci pigliare? Calma, l'importante sarà che non prendiate (per ora) nessuna decisione. Nel lavoro, dovete darvi forza dinanzi alle difficoltà e cercare di mettere in risalto il lato migliore di voi. Questo atteggiamento di certo vi aiuterà soprattutto a non dipendere dagli altri e poi a superare eventuali avversità.

Gemelli: ★★★★★. Giornata scintillante, valutata nelle predizioni di giovedì come perfetta per mettere in campo nuove idee da sfruttare soprattutto nei sentimenti. La quotidianità potrebbe forse mettervi di fronte ad un bivio: anche se vi spaventa lasciare la strada vecchia per la nuova, quello che potreste trovare ha potenzialità di essere infinitamente migliore rispetto a ciò a cui siete abituati; perciò meditateci un pochino su, ok?

In amore, la situazione astrale del vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera molto positiva e con una rinnovata fiducia specialmente nella vita di coppia. Al vostro partner avrete più di una occasione per dimostrargli tutto il vostro affetto, facendolo sicuramente nel migliore dei modi: lui/lei apprezzerà e certamente ricambierà con vero cuore! Single, con il cielo che vi ritroverete questo giovedì, diciamolo pure assolutamente fantastico, viaggerete con il vento in poppa! La Luna in "seconda casa" nel campo dei Gemelli vi parlerà di vitalità, buona compagnia e vacanze: per i più fortunati l'intero periodo si preannuncia di certo ricco di nuove gioie e/o interessanti incontri.

Nel lavoro invece, organizzate come meglio potete questa giornata, in modo da riuscire a fare in maniera egregia tutto quello che avete programmato. Lanciatevi nelle iniziative che vi interessano, senza tergiversare, anche perché c'è un saggio detto che recita: "il ferro va battuto finché è caldo!".

Astrologia del giorno 12 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Guardate con sufficiente fiducia al vostro futuro sentimentale, economico e professionale in questo giovedì 12 dicembre. Per parecchi di voi del Cancro, in questi giorni dietro l'angolo ci saranno novità positive (qualcuna anche negativa, non lo neghiamo), solo che non tutti avranno la fortuna o l'opportunità di poterle cogliere per tempo.

In molti sarete nel pieno autocontrollo delle vostre emozioni: se avrete dei problemi in questa giornata, troverete la soluzione per voi meno negativa. Le previsioni di giovedì intanto prevedono in amore un periodo abbastanza sciolto, poco impegnativo e sufficientemente positivo. Anche il clima in famiglia sarà abbastanza disteso ed in molti sarete più rilassati e socievoli: non mostrerete più la tensione dei giorni scorsi ed eventuali stress saranno temporanei o molti limitati. Siate quindi più disponibili nei confronti delle persone amate, soprattutto perché l’appoggio di astri abbastanza positivi vi concederanno sufficienti opportunità per ritrovare l’intesa con chi avete nel cuore.

Single, sarete più socievoli e aperti del solito e questo non farà altro che bene al vostro umore: da quest'ultimo dipenderà molto la qualità dei rapporti tra voi e gli altri. In giornata o massimo entro il prossimo weekend qualcuno tra voi nativi riuscirà a conquistare la fiducia di una bella persona. Nel lavoro, la giornata sarà abbastanza scorrevole. Vi impegnerete a fondo e darete il meglio delle vostre capacità. Potrebbe così iniziare un periodo molto fortunato: non distraetevi ma cogliete le opportunità migliori che vi si presenteranno a breve.

Leone: ★★★★. In preventivo un giovedì abbastanza soddisfacente, in questo frangente valutato con quattro stelle positive.

In generale, diciamo che vi sentirete finalmente liberi di esprimervi al meglio: eventuali contrasti o diffidenze potrebbero essere appianati usando bene sia il dialogo che la comprensione. In altri casi invece potrete finalmente dedicarvi ad alcuni tra i vostri hobby preferiti senza troppe ansie o "rotture" da parte di chi sapete. In amore, vi aspetta una giornata discretamente positiva: poche le sensazioni passionali o impeti da assecondare. Cominciate a rendervi conto che l’eccessiva gelosia in merito a certi comportamenti del partner non porta a nulla di buono! Di sicuro crea in voi solo un forte malessere generale e nulla più: meditate...

Single, se sarete ancora alla ricerca di qualcosa che dia stimolo alla vostra vita sentimentale, state tranquilli, ci penserà sicuramente la Luna a rendervela movimentata e densa di sorprese e sorpresine (qualcuna positiva e qualcun'altra anche poco piacevole). In massima parte quasi sicuramente sarà una giornata densa di emozioni e sufficientemente alla portata di tutti voi Leone ancora in status solitario. Nel lavoro intanto, diciamo che avrete la possibilità di consolidare la vostra figura professionale. Approfittate di questa splendida occasione, anche perché i vostri guadagni potrebbero migliorare sensibilmente se accetterete una proposta o svolterete in quella direzione che solo voi sapete.

Vergine: ★★★★★. In programma un giovedì davvero superiore a ogni più rosea attesa. Diciamo pure che la giornata di centro settimana sarà positiva in più di qualche settore della vita, grazie soprattutto all'ottima presenza della Luna, come già messo più volte in evidenza presente nel segno dei Gemelli fino alla fine di questo giovedì, poi dalle ore 00:23 di venerdì presente in Cancro. Visto pertanto l'ottimo periodo, l'oroscopo di domani 12 dicembre consiglia in amore di essere positivi, decisi e fiduciosi: sentirete il bisogno improvviso di comunicare la vostra felicità al partner e di condividere momenti indimenticabili con quest'ultimo. Pronti a vivere attimi di grande felicità? Parlando nel dettaglio, ad avere ottime possibilità questo giovedì saranno soprattutto coloro già in coppia da tempo: alcune problematiche di difficile soluzione avranno esito positivo (finalmente!). Single, eccovi servita l'occasione che aspettavate da tempo, con un'interessante Luna improntata all'amore e alla buona comunicabilità. Il periodo senz'altro vedrà in risalita sia l'umore che anche le vostre migliori qualità. Prima che la settimana volga al termine farete sicuramente un incontro importante ai fini sentimentali scoprendo ben presto di avere moltissime cose in comune con questa splendida persona. Nel lavoro, per concludere, se cercate conferme o maggiore stabilità, le stelle potrebbero offrirvi l’opportunità desiderata e avere finalmente la possibilità di consolidare la vostra figura professionale. Approfittate di questa splendida occasione ed in bocca al lupo.

