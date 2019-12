L'Oroscopo 2020 Leone punta un riflettore sulla sfera lavorativa e quella sentimentale, a caccia di novità entusiasmanti. Il transito planetario di Urano in quadratura metterà a dura prova il lavoro e l'astro rivoluzionario cercherà di distogliervi dagli impegni. Se anche in amore dovrete essere più battaglieri per emergere con successo, potrete beneficiare della posizione favorevole di Venere in Gemelli, che garantirà splendidi momenti romantici. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Nuovi impegni lavorativi nell'oroscopo 2020 del Leone

Il 2020 per voi nati sotto il segno del Leone sarà un anno impegnativo, dove la vostra grande determinazione verrà messa duramente alla prova. Voi del segno del Leone siete forti e determinati, ma quest'anno il passaggio di Urano in Toro cercherà di farvi venire meno ai vostri doveri. Per questo motivo dovrete impegnarvi molto, non dovrete mollare la presa ed essere audaci nel conseguire gli obiettivi che vi siete prefissati. Il 2020 porterà tante sorprese a voi nati sotto il segno del Leone, ma ci saranno anche degli alti e bassi che vi renderanno nervosi ed irrequieti.

Voi Leone però saprete essere anche molto pazienti e alla fine verrete ricompensati. Con Marte dalla vostra parte per quasi tutto l'anno, sarete ricchi di energie e avrete tanta voglia di fare. Per questo motivo vi impegnerete molto nel lavoro per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Anche se sarete sempre molto combattivi, quasi dei veri guerrieri, dovrete fare attenzione a non andare troppo sotto pressione e a ritagliarvi del tempo per voi, atto a recuperare le energie. Solo in questo modo nessuno potrà fermarvi e andrete spediti alla meta. In questo modo eviterete anche i vostri soliti colpi di testa e pondererete bene la situazione prima di cambiarla.

Previsioni astrologiche intriganti per l'amore

Il 2020 si aprirà per voi nati sotto il segno del Leone, in maniera intrigante e tante saranno le novità ad animare in modo interessante la sfera affettiva.

Fino alla primavera ci saranno degli alti e bassi, sarete irrequieti e annoiati. Dopo però le cose cambieranno. Venere si sposterà in Gemelli e vi resterà sino ad agosto, regalandovi momenti veramente intensi. Voi nati sotto il segno del Leone sarete estremamente affascinanti, passionali e farete moltissimi incontri interessanti. Per voi già muniti di una relazione stabile, il legame sarà molto forte e addirittura penserete di fare sul serio, prendendo in considerazione una convivenza, un matrimonio o la nascita di un figlio. Attenzione però che questi progetti di vita a due saranno molto impegnativi e dovranno essere ben ponderati poiché non potrete tirarvi indietro. Soprattutto voi nati sotto il segno del Leone estremamente gelosi, dovrete fidarvi di più del vostro partner ed evitare attacchi di possessività.

Solo in questo modo il rapporto a due non conoscerà crisi. Verso la fine del 2020 però, Saturno entrerà definitivamente in Acquario, seguito da Giove. Questo vi renderà estremamente realisti e nervosi. Non sopporterete più i rapporti che sono diventati pesanti e per questo motivo sarete spinti a chiuderli. Il 2020 sarà un anno molto importante e ricco di novità anche per voi single che potrete trovare la vostra anima gemella. Affascinanti e passionali, molti nuovi incontri potranno trasformarsi in qualcosa che andrà oltre una semplice amicizia. Utilizzate la vostra potente energia, la vostra incredibile grinta e nessuno potrà fermarvi.

Consigliabili i rapporti amorosi con Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. No con il Leone, Vergine, Scorpione e Pesci. Buona la passione con la Bilancia, Sagittario, Acquario.