Durante il mese di gennaio 2020, i nativi Ariete avranno ottime possibilità nel lavoro di raggiungere svariati successi, grazie a delle idee sempre fresche e innovative, mentre il Leone vedrà decollare la propria carriera professionale anche grazie agli influssi positivi di Mercurio. Il Cancro avrà modo di recuperare parecchi punti in ambito sentimentale, soprattutto durante la prima parte del mese e per i nati nella terza decade, mentre per i Gemelli la fortuna inizierà a girare per il verso giusto grazie Giove in quadratura.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2020 riguardo alla prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo gennaio 2020, 1^ sestina

Ariete: quest'anno inizierà con il piede giusto per quanto riguarda l'ambito sentimentale per i nativi del segno. Venere positivo in sestile vi regala momenti particolarmente piacevoli e romantici, con appuntamenti e avventure tutte da vivere. Sfruttate soprattutto le prime due settimane del primo mese dell'anno nuovo se avete in mente nuovi progetti, oppure se volete semplicemente trascorrere momenti felici che ricorderete per sempre.

Stesso discorso vale anche per i single in cerca di avventure. In ambito lavorativo potreste tornare dalle vacanze natalizie con qualche difficoltà. Forse perché dovrete nuovamente abituarvi ad alzarvi presto la mattina. In ogni caso, questione di qualche giorno e dovrete tornare a realizzare degli ottimi progetti. Giove vi donerà fortuna dalla seconda settimana dell'anno. Voto - 8

Toro: periodo entusiasmante in ambito sentimentale grazie ad una configurazione astrale tutto sommato positiva durante il mese. Potreste zoppicare nelle prime giornate, ma quando Venere entrerà stabile nel vostro cielo, la situazione migliorerà sensibilmente. Con Giove molto favorevole inoltre sarà possibile decidere cose importanti come matrimonio o convivenze, o magari pensare a progetti ancora più importanti. Se siete cuori solitari agite dopo metà mese, proprio quando Venere sarà nel vostro cielo e cercate di corteggiare quella persona che vi interessa moltissimo e vi attrae in un modo che quasi voi non capite.

Sul posto di lavoro sarà un periodo davvero interessante in quanto sarete animati da una grande forza di volontà e sono anche in arrivo eccellenti notizie per i progetti che avete in mente, grazie a tanti pianeti pronti a formare un trigono perfetto con il vostro cielo. Un mese da incorniciare dunque. Voto - 9

Gemelli: sarà un mese particolarmente fortunato per i nativi del segno, grazie agli influssi benefici del pianeta Giove nel vostro cielo. In ambito sentimentale la prima parte del mese sarà piuttosto interessante, permettendovi di raggiungere una sintonia di coppia su livelli molto alti. Programmate un'uscita, fate nuovi progetti, cercate di non portare alla noia la vostra storia d'amore e questo mese andrà via senza che neanche ve ne accorgerete. Se siete cuori solitari in cerca della vostra anima gemella, oppure state già corteggiando qualcuno, tutto quello che dovrete fare è centrare il bersaglio facendo qualcosa che piace solo alla persona di cui vi siete innamorati.

Per quanto riguarda il lavoro tanti piccoli eventi positivi riempiranno le vostre giornate. Non saranno così degni di nota, ciò nonostante riempiranno il cuore e la vostra mente di gioia e fiducia in voi stessi. Voto - 9

Cancro: Venere in trigono al vostro segno porterà momenti di alti e bassi durante il primo mese dell'anno, soprattutto sul posto di lavoro. Qui infatti dovrete cercare di portare avanti progetti lavorativi che giorno dopo giorno si riveleranno essere più complessi da portare avanti. Dovrete trovare una soluzione prima di arrivare ad un punto di stallo. Sul fronte amoroso molti single potranno vivere soltanto delle semplici avventure, senza impegnarsi seriamente, sfruttando quel magico potere di seduzione che li contraddistingue.

Tuttavia alla fine non sarà la stessa cosa di essersi innamorati per davvero. Per le relazioni di lungo corso la situazione sarà piuttosto differente. Avrete l'occasione di recuperare parecchi punti con il partner e con la fortuna non sarà dalla vostra parte, riuscirete a tornare in pista grazie ad alcune azioni che il vostro partner apprezzerà molto. Voto - 7,5

Leone: potreste iniziare l'anno in maniera poco convincente per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Venere in opposizione al vostro segno durante la prima parte del mese, v'impedirà di esprimere al meglio il vostro amore nei confronti del partner.

Potreste dunque creare involontariamente qualche malinteso. Cercate di mantenere un profilo basso e siate sempre comprensivi. La situazione dovrebbe migliorare dopo la seconda settimana del mese, quando Venere non vi disturberà più. I single saranno in ansia di fare il passo decisivo con qualcuno, ma forse è meglio aspettare tempi più maturi per evitare una delusione. Nel frattempo potreste continuare a passare del tempo insieme, ma senza essere troppo diretti. Intanto a lavoro sarà un periodo molto proficuo e interessante, che vi darà la possibilità di ottenere maggiori guadagni a fine mese grazie a Mercurio in angolo benefico.

Avrete inoltre la possibilità di far progredire la vostra carriera professionale, nonostante qualche spesa imprevista. Voto - 7,5

Vergine: il mese di gennaio potrebbe iniziare con qualche difficoltà per voi nativi del segno. Giove in opposizione al vostro segno non vi dà fortuna: sia in amore che al lavoro la situazione non sarà appagante. La situazione migliorerà a metà mese, quando entreranno Sole e Mercurio nel vostro cielo, creando un clima relazionale all'interno della famiglia e soprattutto al lavoro. Proprio sul fronte amoroso avrete modo di trascorrere momenti di passione che risolleveranno le sorti della vostra relazione di coppia.

Se siete single trovare l'amore sarà il vostro solo scopo in questo periodo e potreste riuscirci grazie ad una buona dose di determinazione. Per quanto riguarda il lavoro il Sole vi donerà una buona dose di ottimismo per rimanere concentrati con le vostre mansioni. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego non esitate a guardare al di là dei vostri obiettivi. Voto - 7,5