Finalmente il mese di dicembre ha salutato tutti con il botto portando con sé un intero anno di felicità, ma anche di rimpianti e storie andate male. L'inizio del nuovo anno non può che portare un Oroscopo pieno di novità e cambiamenti per la maggior parte dei segni zodiacali. Con questo 2020 si modificano le posizioni astrali e l'influenza che portano ad ogni singola persona. Coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete saranno abbastanza fortunati in questo primo week end di gennaio così come lo Scorpione che si immergerà in giornate realmente positive.

I nati sotto al segno della Bilancia, invece, riusciranno finalmente a ritagliare un attimo per se stessi dedicandosi esclusivamente al riposo.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Le predizioni del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come è già stato anticipato l'Ariete si ritroverà immerso in un periodo in cui potrà beneficiare del sostegno della dea bendata. La stanchezza si farà sentire, questo è ovvio, ma di certo non impedirà ai nati sotto a questo segno di godersi le varie giornate.

Qualche vincita al gioco è concessa.

Toro - un nuovo inizio si preannuncia per il Toro, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il lavoro continuerà ad andare a gonfie vele, ma le carte in amore cambieranno. Chi vive all'interno di una situazione stabile sarà pronto per il grande passo mentre i single potrebbero trovare la persona giusta.

Gemelli - il divertimento potrebbe essere il fulcro di questo periodo. Secondo l'oroscopo di questo fine settimana, i Gemelli affronteranno un periodo proficuo e lontani da pensieri assurdi e cattivi. Gli amici saranno sempre pronti a sostenervi.

Cancro - un weekend innovativo vi attende dietro l'angolo. Il mese di dicembre non è stato certo tra i più fortunati dell'anno ormai passato, ma ciò non significa che anche questo 2020 sarà cattivo.

Attimi di meritato relax permetteranno a questo segno di fare il pieno di energie.

Leone - periodo di nervosismo in arrivo. Il partner non sarà in grado di placare gli istinti di questo segno e, soprattutto, sarà causa di continui litigi. Un caratterino da dovere assolutamente limare, specie se non si vogliono raggiungere soluzioni drastiche.

Vergine - le energie saranno finalmente ricaricate e permetteranno al segno della Vergine di affrontare un nuovo anno in tranquillità e serenità. Al momento non sembrano esserci periodi bui all'orizzonte.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo sembra annunciare l'arrivo di quel tanto atteso riposo. Qualche giorno di meritato relax che risanerà mente e corpo della Bilancia. Momento positivo anche in amore e sul lavoro.

Scorpione - in amore ci sarà sicuramente qualche turbolenza passeggera che intaccherà parte delle giornate.

Fortunatamente il fine settimana è fatto per staccare un po' la spina dal lavoro e le discussioni non incideranno in alcun modo sulla vostra professione.

Sagittario - momenti di tensioni potrebbero alternarsi ad attimi di gioia e serenità. La vita di coppia non comporterà problemi di nessun genere, ma il lavoro potrebbe, invece, essere accompagnato da qualche picco di stress e nervosismo.

Capricorno - aria di novità, soprattutto per le giornate di sabato e domenica. Chi non ha ancora trovato un lavoro potrebbe finalmente avvicinarsi ad un nuovo mondo fatto di prosperità e guadagno. Attenzione a non adagiarsi troppo: senza sacrifici non si ottiene nulla.

Acquario - sempre pronti ad incassare i colpi che la vita pone sul cammino. A testa alta e con una grinta non indifferente, il segno dell'Acquario riuscirà ad affrontare ogni situazione senza troppi problemi.

Pesci - le giornate potrebbero sembrare un po' monotone e talvolta anche sfortunate, ma basterà osservare la situazione da un punto diverso per riuscire a comprendere che la fortuna non se ne è realmente andata. Attenzione sul lavoro.