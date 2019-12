L'Oroscopo di mercoledì dedicato al Capodanno, segue un percorso astrale fortunato per elargire fortuna e amore ai vari segni zodiacali. L'anno inizia in maniera molto sensibile grazie a Luna in Pesci che incrocia le sue energie con Nettuno, elargendo un'intuizione e una creatività tutte da investire in campo sentimentale, per progredire con successo. Di seguito un approfondimento globale con le previsioni astrali.

Percezioni entusiasmanti nell'oroscopo di Capodanno

Ariete: la vicinanza della Luna renderà questo inizio anno molto sensibile e Saturno dal Capricorno potrebbe chiedervi di trovare un punto d'incontro tra il vostro modo di fare e quello dei parenti.

Siete imbattibili e riuscirete a rendere anche l'amore di coppia più felice.

Toro: molto "su di giri" per natura e anche grazie alla presenza di Urano, attenzione a seguire un istinto irrefrenabile che potrebbe farvi fare scelte troppo impulsive. L'astro uraniano è in opposizione a Marte e potrebbe sprigionare pensieri avventati.

Gemelli: gli astri richiedono maggiore concretezza e impegno nell'attuare i sogni tenuti nel cassetto da troppo tempo. Piuttosto superficiali e con la testa tra le nuvole a causa della dissonanza di Luna e Nettuno, rischierete di disperdere le energie positive.

Cancro: la Luna molto fedele al segno, protegge gli affetti e insieme a Venere dall'Acquario, punta un riflettore sulle sensazioni potenziando le emozioni. Più ricettivi e accoglienti, via libera alla voglia di migliorare i rapporti, attingendo a un maggiore romanticismo.

Leone: Urano in quadratura rallenta un po' il ritmo delle sensazioni, ma Giove contrasta alla perfezione elargendo fortuna. Una vivacità più calorosa riscalda così la fiamma dell'amore, contrastando Venere in opposizione che quasi sfida a superare alcune noie sentimentali.

Vergine: il vecchio e il nuovo anno a confronto sprigionano forze innovative, atte a non farvi cristallizzare e a far progredire le emozioni stimolanti. Come in paziente attesa, cambierete le cose passo dopo passo e lo farete con calma, accostandovi alle nuove idee in modo originale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non date peso ad alcune critiche che potrebbero giungere da persone invidiose. Piuttosto cercate di non cristallizzarvi nella solita routine, applicando un cambiamento che sarà rigenerante per l'amore. Nel frattempo che ne dite di cambiare look?

Scorpione: Luna e Venere molto accoglienti poiché in posizione favorevole per l'amore, garantiscono splendide soddisfazioni in campo sentimentale. Voi single potrete partire all'attacco con un flirt in grado di stabilire un contatto magnetico. Voi in coppia oserete con coraggio, coinvolgendo il partner con la vostra capacità seduttiva.

Sagittario: anche se non molto divertente, è arrivato il momento di prendervi le vostre responsabilità e dovrete fare scelte decisive per questo 2020. Luna e Nettuno dai Pesci quasi ammoniscono, richiamandovi a una concretezza indispensabile per progredire in positivo.

Capricorno: i cambiamenti saturniani sono in atto e fanno muovere con calma, a caccia di novità più entusiasmanti. Tenderete ad attuare alcune trasformazioni decisive per l'amore ma lo farete in modo sereno, quasi adeguandovi agli eventi per poi dare un'impronta decisiva e originale.

Acquario: un buon Capodanno viene garantito da Venere nel segno che rende tutto molto frizzante. La comunicazione è acuita da una voglia di conoscere molto accentuata, quindi via libera all'approfondimento delle amicizie che potrebbero diventare qualcosa di più.

Pesci: Luna invoglia a svolgere un lavoro introspettivo in sinergia con Nettuno, partendo dai vostri bisogni e cercando una strada per la concretizzazione dei progetti a cui tenete.

Non fatevi però influenzare dagli altri, la decisione spetta a voi.