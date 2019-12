L’Oroscopo di sabato 21 dicembre è pronto a rivelare che giornata sarà per ciascun segno. A trascorrere un bel weekend saranno principalmente i segni d’acqua, poiché verso le ore 13 la Luna entrerà in Scorpione lasciando la Bilancia. Sarà un sabato favorevole specie per i Gemelli, ma ci saranno delle novità anche per altri simboli zodiacali.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche del giorno.

L'oroscopo di sabato 21 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: ancora un po’ di fatica sarà prevista in questo sabato.

Avete voglia di fare nuove esperienze perché siete stanchi della solita monotonia. Siete un segno molto responsabile, tuttavia in giornata vi ritroverete a viaggiare con la mente. Possibili richiami, non prendetevela troppo.

Toro: in questo periodo le cose sono di gran lunga più serene rispetto ai mesi precedenti. Finalmente avrete modo di ritrovare un buon equilibrio interiore. Sarà un weekend pieno d’amore dove le coppie potranno lasciarsi andare alla passione.

Gemelli: l’oroscopo di sabato 21 dicembre si presenta positivo.

Qualcuno vi telefonerà e ci saranno degli accordi da prendere. Presto arriveranno delle novità e la vostra vita non sarà più la stessa. Non sottovalutate le nuove amicizie.

Cancro: giornata fortunata ma anche piena di impegni. C’è chi sarà alle prese con la cucina, chi farà shopping per completare gli ultimi regali di Natale e chi invece uscirà per un interessante appuntamento. Le coppie vivranno un riavvicinamento, insomma sarà un sabato di grande recupero.

Leone: in arrivo un sabato sottotono, sarete decisamente stanchi perché avete avuto una settimana frenetica. Avete corso avanti e indietro destreggiandovi in mille faccende. Purtroppo anche in questo weekend avrete molto da fare. In serata provate a rigenerarvi con pizza e tv.

Vergine: da tempo alcuni nativi stanno cercando di risolvere certe difficoltà legali e finanziarie.

Dovete rivedere anche delle questioni pratiche. Insomma, sarà un sabato abbastanza vivace e turbolento. Non lasciatevi demoralizzare perché riuscirete a cavarvela alla grande anche se dovrete faticare un po' più del solito.

Bilancia: giornata importantissima soprattutto sul piano amoroso. Coloro che da tempo si stanno dando da fare, nel 2020 vivranno un lieto cambiamento. Rispetto a 5 anni la vostra vita è cambiata, siete più maturi e qualcuno ha trovato anche l’amore. In questo weekend non dovrete fare altro che riposarvi perché il vostro corpo ha bisogno di recuperare le energie perse.

Scorpione: le previsioni astrologiche annunciano un sabato di recupero psicofisico e di riflessione. Un familiare potrebbe confidarsi con voi, ascoltatelo. Godetevi le feste come meglio potete anche se non ne avrete voglia.

Nel 2020 ci saranno dei cambiamenti abbastanza importanti.

Sagittario: I panni sporchi si lavano in famiglia, quindi non sfogatevi con gli estranei. Non sarà un sabato completamente positivo. Si verificheranno delle transazioni economiche inaspettate. Siate più comprensivi ed evitate di litigare con la persona del cuore.

Capricorno: dalla prossima settimana vivrete dei momenti esaltanti, per questo motivo cercate di stringere i denti in questo sabato. Tutto o quasi vi andrà storto e qualcuno perderà le staffe. In famiglia potrebbero verificarsi delle brutte discussioni, cercate di essere meno capricciosi e più alla mano.

Acquario: vi aspettano un sabato e una domenica di una certa importanza. Durante il weekend verranno prese delle decisioni riguardanti il futuro di coppia o di famiglia. Possibili viaggi, ma potrebbero verificarsi dei disagi. Nel lavoro c’è astio con i colleghi o un superiore.

Pesci: giornata ok, sarete impegnati con una persona speciale nei preparativi di Natale. Qualcuno, invece, si metterà in viaggio, mentre altri si prepareranno a prendersi una bella pausa dal lavoro. La mente sarà finalmente libera da ogni preoccupazione e ciò porterà beneficio anche al corpo.