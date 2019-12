L'Oroscopo di venerdì approfondisce la presenza di Luna in Bilancia che rende gli affetti molto profondi e vitali. Un atteggiamento più socievole, elargito dall'astro d'argento, farà concludere trattative importanti in campo professionale, capaci di migliorare il futuro di Acquario, Gemelli, Leone e Sagittario. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Combinazioni planetarie nell'oroscopo di venerdì

Ariete: Luna in opposizione rema contro e sprigiona un'indecisione che sul lavoro potrebbe farvi perdere tempo nel concretizzare alcuni progetti che attendono di essere realizzati da tempo.

In amore, attenzione a non razionalizzare troppo i sentimenti.

Toro: buono l'amore reso molto originale e profondo da Urano e Plutone. Una nuova sensibilità intraprendente anima la sfera amorosa, mentre in campo professionale il lavoro diventa più creativo e di successo.

Gemelli: più ottimisti e molto eleganti con Luna dalla Bilancia in posizione di trigono favorevole, riuscirete a concretizzare i sogni amorosi con una nuova apertura mentale che tiene conto molto dei sentimenti. La stessa intuizione sarà preziosa anche per attuare alcuni progetti lavorativi tenuti in cantiere.

Cancro: attenzione a stare con i piedi ben piantati a terra e a non distrarvi da un'influenza nettuniana molto fantasiosa, che fa fantasticare e fuggire dalla realtà. Approfondite con maggior discernimento alcune trattative lavorative delicate.

Leone: sensibili ma non certo deboli, riuscirete a scrollarvi di dosso una quadratura marziana un po' pesante per l'amore. L'aiuto di Luna dalla Bilancia sarà fondamentale per approfondire una spontaneità e una maggiore bontà d'animo benefica sia per il lavoro che per gli affetti.

Vergine: la vicinanza di Luna dalla Bilancia si fa sentire e garantisce fascino e grazia da vendere. L'influsso sottile dell'astro d'argento benedice la sfera sentimentale.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: una grande bontà d'animo sarà garantita da Luna nel segno che mette in risalto una raffinatezza utile per approfondire l'amore in modo completo.

In campo professionale, sarete molto popolari e convincenti.

Scorpione: le sensazioni sono molto dinamiche con Marte nel segno e potrete dare il massimo di voi in tutte le sfere vitali. La vicinanza di Mercurio garantisce sorprese in amore e in campo lavorativo, potrete dare consigli utili ai colleghi intavolando un lavoro di squadra molto fruttuoso.

Sagittario: sensibilità e fascino camminano a braccetto con Luna che incrocia le sue energie con Sole e Mercurio. Una spiccata intelligenza sarà tutta da utilizzare nelle sfere vitali e l'influsso lunare renderà il tutto molto più profondo e accattivante.

Capricorno: via libera a un cambiamento costruttivo per l'amore. Siete in piena progressione con Venere nel segno che incrocia le sue energie con Saturno, Plutone e Giove. Anche in ambito lavorativo state gettando le fondamenta per concretizzare i progetti in maniera più stabile.

Acquario: un po' sottotono in amore a causa di alcune costrizioni che arginano un senso di libertà innato, potreste vivere gli affetti in maniera altalenante. E' un periodo di bilanci anche in campo finanziario, dove alcune scelte importanti saranno decisive per il futuro.

Pesci: approfittate della presenza di Venere ancora in Capricorno fortunata per i sentimenti. In sinergia con Giove, la fortuna è assicurata e un nuovo benessere lambisce i campi vitali. Ad offuscare il cielo sereno, solo Sole e Mercurio gettano delle ombre e sprigionano pensieri negativi.