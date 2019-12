L’Oroscopo di martedì 3 dicembre rivela che giornata aspettarsi per ciascun segno dello zodiaco. La noia non manca per i nati del Toro mentre la Bilancia deve fare i conti con un ritardo o questioni di famiglia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche, segno per segno, dell'oroscopo del 3° giorno di dicembre.

L'oroscopo di martedì 3 dicembre: le previsioni dei 12 segni zodiacali

Ariete: giornata agitata, da tempo c’è una questione che vi tormenta e che vi priva di forze sia mentali che fisiche.

Avete necessariamente bisogno di svoltare e fare dei cambiamenti significativi. In amore la tensione rischia di allontanarvi dal partner, dunque è importante rimanere calmi in questa giornata.

Toro: si presenta un martedì stancante e a tratti monotono. Fare sempre le stesse cose a lungo andare viene a noia. Per tale ragione è meglio correre ai ripari e fare qualcosa di diverso e di improvvisato. I single ripensano ad un vecchio amore.

Gemelli: l’oroscopo del 3 dicembre non esclude che durante la giornata si possa verificare una situazione molto interessante.

C’è da fare ordine e sistemare i casini recenti. In famiglia è richiesta più attenzione.

Cancro: avete un carattere volubile e ansioso. Difficilmente riuscite a stare calmi e senza preoccupazioni. In amore ci sono delle cose da chiarire. In questo periodo desiderate solamente fuggire via e scrollarvi di dosso tutti gli impegni. La salute è un po’ ballerina, riposate di più.

Leone: proseguono senza intoppi le storie d’amore nate nello scorso mese. I cuori solitari hanno ottime possibilità di incontrare gente interessante, basta imparare a buttarsi nella mischia e a guardarsi attorno.

Le finanze scarseggiano.

Vergine: giornata valida per chi è in cerca di un lavoro o per chi deve incominciarne uno nuovo. In questo periodo ci sono valide possibilità di arrotondare e risparmiare qualcosa. I single devono aprirsi alle nuove conoscenze. Fisico in recupero.

Bilancia: la mattinata di molti nativi incomincia con qualche ritardo, probabilmente a causa delle ore piccole fatte nella sera precedente. Siete presi dal lavoro o dalle questioni famigliari ma attenzione a non trascurarvi. A partire dal pomeriggio c’è un sensibile miglioramento, ma avete voglia di essere altrove.

Scorpione: da giorni in casa si respira un’aria pesante e in questa giornata eventuali problemi possono ingigantirsi. Evitate polemiche perché è inutile imporsi. Cercate di mantenervi calmi. Ricontrollate i conti, qualcosa potrebbe non tornare.

Sagittario: per quanto riguarda il piano affaristico e finanziario, è necessario portare tanta pazienza e aspettare influssi migliori. In questo martedì c’è voglia di ripartire da zero, dunque tagliate via i rami secchi. Chi non sopporta l’attuale mestiere, può cominciare a cercarne uno diverso.

Capricorno: l’oroscopo del giorno 3 dicembre vi vede correre avanti e indietro senza sosta. Qualcosa vi impensierisce, forse un problema economico o famigliare. Cercate di ottenere delle risposte altrimenti sarete sempre preoccupati e incerti sul da farsi. La salute risulta fiacca.

Acquario: giornata apatica, vi sentite malinconici e tristi. Avete bisogno di una novità o di uno stimolo. Guardatevi intorno, potrebbero nascere degli amori impensabili, specie tra i più giovani. Presto spiccheranno delle interessanti opportunità, ma dipende tutto da voi.

Pesci: le previsioni astrologiche sono interessanti. In questa giornata di martedì i problemi si risolvono in poco tempo. Nelle prossime settimane avrete modo di ottenere dei risultati. Evitate di fare le ore piccole.