Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del 5 dicembre, sempre intento ad aggiornare la situazione astrologica di ogni segno zodiacale. Giornata romantica per i nativi della Bilancia. L'amore va a gonfie vele per molte persone dell'Acquario. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo periodo siete tra i segni fortunati sia in amore che negli incontri in generale.

Le coppie e i single torneranno a sperare in un sentimento che pensavate abbandonato. In questa prima settimana di dicembre dovete pazientare, presto avrete dei progetti vostri e potrete tagliare il traguardo. Siete in una fase di ascesa ma dovete procedere con cautela, poiché con l'ansia o il nervosismo non otterrete grandi risultati.

Toro – Questo periodo lascia spazio alle vostre brillanti idee, alla grinta e alla voglia di realizzarle. Chi vi osserva sa bene di cosa siete capaci e vi lascerà fare.

Il raggiungimento di un obiettivo dipenderà completamente da voi e dal vostro impegno. Tutto ciò che otterrete sarà proporzionale al vostro sforzo. In amore ci sono alcune cose da rivedere. Le persone che vi sono vicine non riescono a capire se siete sinceri oppure no. Tocca a voi togliere ogni loro dubbio.

Gemelli – In questa giornata, le coppie potrebbero attraversare qualche piccolo momento di tensione ma non sarà questo a far vacillare le vostre sicurezze. In campo lavorativo dovete mantenere la calma, soprattutto quando siete nervosi o in difficoltà.

Molti di voi avranno difficoltà ad ammettere qualche errore e poi rimediare. Coloro che beccheranno l'influenza stagionale, dovranno prendere una breve pausa per malattia. Per tale motivo, dovete evitare non essere isterici.

Previsioni di giovedì 5 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Vi siete presi abbastanza tempo per penare, riflettere, sbagliare, divertivi e imparare allo stesso tempo. Adesso è arrivato il momento di liberare i vostri sentimenti. Sarà per voi un periodo in cui non vi lascerete scappare occasioni importanti.

In campo lavorativo avrete l'occasione di tentare la fortuna, perciò appena si presenta l'opportunità prendetela al volo. Gli affari che vi siete lasciati scappare in passato potrebbero tornare sotto altra forma.

Leone – Non è saggio escludere qualcuno che vi ha dato una cattiva impressione la prima volta. In ambito professionale è importante ascoltare ma anche mostrarsi disponibili e diplomatici. Potrebbe farvi acquisire fiducia da parte di una persona importante, che prende a cuore le vostre idee e vi aiuta a realizzarle.

L'idea di famiglia non vi spaventa e molti vecchi problemi si volatizzeranno. La vicinanza del partner vi rassicura al punto di sentirvi fortunati.

Vergine – I single non vedono l'ora di mettersi in gioco e di conoscere persone nuove. D'ora in poi vedrete tutto con occhi diversi senza farvi influenzare dal parere altrui. Dicembre sarà un mese molto proficuo dal punto di vista finanziario. Verso metà mese vi sentirete ispirati a tentare un po' di fortuna. L'importante è non farci l'abitudine. Fate prevalere il vostro senso di responsabilità.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questo è un periodo che vi donerà voglia di amare o combattere per il vostro sentimento. Sarete romantici con il partner o con la persona che vi piace e avrete voglia di fare sorprese. Avvertite grandi vibrazioni nella vostra anima. Sarete attivi anche in campo professionale. La stima dei colleghi vi darà la forza per andare avanti nei progetti e credere di più in voi stessi. Il vostro entusiasmo contagerà tutti gli altri e ogni giorno sarete felici di ciò che dovete affrontare.

Scorpione – In questo periodo sarete pronti a fare viaggi, a incontrare gente e a discutere, questo perché credete in ciò che fate. Saranno giornate d'oro e fonte di guadagno, e il vostro lavoro sarà fonte di soddisfazioni personali. Le coppie condivideranno il loro tempo, creando una grande complicità. Godetevi tutto ciò che vi è concesso, serviranno in futuro per ricordare quanto siete stati felici accanto all'anima gemella. Dovete adottare quelle piccole regole che vi terranno lontani dai cambiamenti stagionali.

Sagittario – Giornata ideale per consolidare la vostra posizione, per chi ha un lavoro precario o rinnovabile.

Nonostante il periodo poco felice, potreste ritrovarvi con qualcosa di stabile e sicuro in mano. Prendete tutto ciò che verrà, cercando di sfruttare al meglio ogni opportunità che la sorte vi concederà. In amore non avrete bisogno di grandi gesti per farvi notare, tutto avverrà in modo naturale. Questa premeditazione farà in modo che non creiate particolari problemi neppure se siete usciti da poco da una relazione difficile o se siete stati mollati. Come si suol dire 'Chiusa una porta, si apre un portone'.

L'oroscopo di giovedì 5 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Periodo in cui al lavoro sarà richiesta la vostra presenza e potete conoscere gente molto interessante.

Se siete single è il momento giusto per farvi notare e per uscire dalla vostra tristezza. Chi sta attraversando un periodo di crisi a causa di una relazione impossibile potrà guardarsi attorno e svagarsi un po', magari riuscendo a capire che cosa vi interessa di più. In campo lavorativo la fatica non vi spaventa ma in questo caso vi verrà chiesto il giusto per ottenere qualcosa d'importante, che potrebbe portarvi molto avanti nella carriera.

Acquario – In campo lavorativo sarete molto impulsivi e non riuscirete a calibrare bene le vostre reazioni. Se avete un po' di astio represso verso colleghi o i vostri capi, sarebbe il caso di controllarvi, invece, che cercare delle rivincite.

Date ascolto a qualcuno che vi consiglia bene e cerca di farvi ragionare. In amore tutto procede a gonfie vele, c'è molta comprensione. Il partner si rivelerà un perfetto consolatore e compagno in qualsiasi momento di sconforto. Vivrete momenti di grande tenerezza che vi porterà a fare un passo avanti nel rapporto.

Pesci – Nella vita professionale dovete essere sempre pronti all'azione. Se vi concedete troppe pause di riflessione, invece di andare avanti con i progetti, finirà che i vostri colleghi o avversari vi precederanno e voi sapete benissimo quanto sia spietata la concorrenza. Ognuno tenta di portare acqua al proprio mulino.

A fine settimana sarete tentati di fare qualcosa di straordinario per la persona che amate, forse per ringraziarla di essere così presente nella vostra vita. Magari una serata speciale o un breve viaggio di relax.