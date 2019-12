L'Oroscopo di domani 5 dicembre è pronto a svelare che tipo di giovedì sarà per i nativi sotto tutti i segni zodiacali. La settimana prosegue senza freni, ma alle porte del weekend si registreranno dei cambiamenti importanti e promettenti, specie per i nativi di Cancro e Sagittario. Molte cose prenderanno una piega inaspettata e ciascun segno dovrà affrontare le sue personali battaglie. Insomma, si prospetta un giovedì da non sottovalutare.

Approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 5 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete - 6° in classifica - Essendo un segno impulsivo, di solito agite senza riflettere attentamente. In questa giornata vi sentirete estremamente impazienti, forse sarete in attesa di qualcosa o qualcuno, oppure non vedrete l'ora di scoprire cosa vi riserverà l'anno nuovo. In amore spesso nutrite gelosie, per cui non si esclude che in passato dei rapporti si siano logorati per questa ragione. Le coppie dovranno lasciarsi andare e mettere più passione nella vita quotidiana.

In caso di dubbi sarà meglio parlare chiaro con il partner e cercare di trovare un punto d'incontro. I single amano flirtare, ma nella prossima primavera arriverà qualcosa di serio.

Toro - 9° posto - Amate ciò che è bello. Esattamente come il segno che vi rappresenta, siete pacifici e dolci ma quando vi arrabbiate tendete a diventare devastanti. Ponetevi un obiettivo alla volta e perseguitelo con costanza e tenacia. Ultimamente in amore nutrite dei dubbi, chi è in coppia da molto tempo, presto avrà modo di ufficializzare una relazione.

In questa giornata le cose gireranno storto solamente in mattinata, ma dal pomeriggio la musica cambierà. Ci sarà da fare la spesa di casa o da mettere in ordine un casino improvviso.

Gemelli - 3° in classifica - Siete un segno molto istintivo, spesso risulta difficile capire cosa desiderate veramente. Non amate ricevere ordini e sognate di viaggiare. In questo giovedì il vostro carattere irrefrenabile rischierà di far saltare i nervi della persona amata, di un famigliare o di un collega. Dovrete dimostrarvi risoluti e fermi nelle decisioni da prendere.

Qualcuno rischierà di arrivare in ritardo oppure di commettere una gaffe. In amore si registrerà un po' di maretta, dunque sarà meglio essere prudenti e controllati onde evitare polemiche e litigi anche pesanti. Chi sogna una gravidanza avrà maggiori possibilità in questa giornata.

Cancro - 2° posto - Molto promettente l'oroscopo del 5 dicembre, il quale annuncia l'imminente arrivo del cambiamento tanto agognato. Nella prossima settimana ci sarà la Luna Piena e le acque incominceranno a smuoversi attorno a voi.

Siete estremamente empatici, se una persona a voi cara soffre, tendete a soffrire anche voi. In questo giovedì finirete per farvi travolgere dai ricordi del passato. Esattamente come il segno che vi rappresenta, tendete a rinchiudervi nel vostro guscio. In giornata ci sarà del lavoro urgente da sbrigare, anche se ultimamente vi sentite più pigri del solito. Chi ama cucinare potrà sperimentare: questa giornata favorisce la realizzazione di nuove ricette.

Leone - 7° in classifica - Spesso sentite che vi manca qualcosa ma non sapete cosa.

Siete tra i segni più forti e a tratti pericolosi dello zodiaco, non a caso l'animale che vi rappresenta è generalmente definito il re della foresta. In giornata dovrete prestare attenzione a certe confidenze, tra le vostre amicizie ce n'è qualcuna falsa che vi rema contro. Coloro che lavorano alle dipendenze, avvertiranno una gran voglia di dare le dimissioni e mettersi in proprio. Con il Natale alle porte, dovrete prendere una decisione riguardante alcuni parenti e gli acquisti da fare.

Vergine - 12° posto - Questa sarà la giornata giusta per fare il bilancio di questa annata.

Di solito siete pronti a tutto, non vi fate mai trovare impreparati. Talvolta però la precisione stanca, quindi cercate di rilassarvi di più. Coloro che hanno delle serie responsabilità da gestire, dovranno rivedere qualcosa. In amore non si escludono lamentele, magari per il poco trasporto o romanticismo. Le giovani coppie potrebbero prendere strade diverse.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche annunciano stelle favorevoli e cambiamenti in atto. Novembre è stato un mese niente male, specie per i liberi professionisti, gli investitori e gli imprenditori.

Per tale ragione è abbastanza naturale che in questa prima parte di dicembre ci sia un calo fisiologico. Ma a partire da questa giornata le cose cambieranno e tutto tornerà a filare per il verso giusto. Nel 2020 avrete modo di togliervi numerosi sfizi, tuttavia sarà molto importante approfondire una certa materia, specie per chi desidera fare dei passi avanti economicamente. Non è mai troppo tardi per agguantare il successo. Per voi l'amore viene sempre prima di tutto a patto che ci sia del reciproco rispetto. In famiglia sarà richiesto il vostro aiuto.

Scorpione - 11° posto - Questo è un segno che cerca sempre le luci della ribalta.

In amore, in giornata, ci saranno delle scelte da fare riguardanti il futuro o le festività imminenti. Chi ha recentemente chiuso una storia ancora soffre, ma dietro ad una rottura c'è sempre una ragione. Attenzione agli ostacoli celati, in giornata ci saranno delle uscite di denaro ma anche delle entrate. Momento favorevole per cercare un'occupazione o intraprendere un nuovo hobby. In vista del Natale avete intenzione di organizzare qualcosa di diverso dal solito.

Sagittario - 5° in classifica - Questa giornata si preannuncia fruttuosa e molto movimentata. Chi da tempo è in cerca di un lavoro o dell'amore vero avrà le giuste occasioni.

Le idee non mancheranno e l'intuizione vi accompagnerà per tutta la mattinata. Chi lavora sarà talmente ispirato da riuscire a portare al termine ogni faccenda entro il pomeriggio. Nonostante ciò, sarà meglio non dare niente per scontato. Questo risulta essere il vostro mese favorito, dunque approfittatene per chiudere l'anno in maniera grandiosa e indimenticabile. Cercate di essere meno sfuggenti del solito.

Capricorno - 10° posto - Presto dovrete fare una scelta particolarmente importante, magari un trasferimento, un lavoro nuovo, un sentimento, dei figli, una casa più grande. Comunque sia, questa sarà la giornata ideale per fare compere e uscire in compagnia.

Nel weekend non mancheranno novità, per cui cercate di rilassarvi. La sera fate fatica a prendere sonno poiché vi ritrovate con mille pensieri. Spesso però alcune preoccupazioni sono irrazionali.

Acquario - 8° in classifica - Giornata che nasconde dei possibili colpi di fulmine. L'amore è nell'aria da tempo, ma potrebbe arrivare nelle settimane natalizie. Questa sarà la giornata perfetta per aprirsi al prossimo, approfondire delle conoscenze o consolidare un'amicizia. Il fisico sarà in netto miglioramento ma è sempre meglio prevenire coprendosi bene e mangiando sano. Avrete difficoltà a fidarvi di qualcuno.

Non si escludono telefonate o richieste d'amicizia inaspettate. Il vostro è un segno intellettuale, avete sempre l'abitudine di correggere eventuali errori, ma così facendo finirete per risultare antipatici.

Pesci - 4° posto - Chi vi conosce spesso fa fatica a comprendervi, avete un modo di ragionare piuttosto fantasioso. Comunque sia, l’oroscopo di domani vi vedrà alle prese con dei conti. Ultimamente ci sono state molte uscite di denaro e qualcosa non quadra. Non si escludono spostamenti o prese di posizione inaspettate. Da tempo desiderate fare il salto di qualità, ma state ancora aspettando la giusta occasione.

Chi ha dei bambini piccoli da accudire dovrà prestare ancora più attenzione del solito. Davanti ai capricci bisogna saper dire di 'No'. Per quanto riguarda il piano amoroso, la passione ribolle in serata. Chi sta frequentando qualcuno da poco tempo, potrà finalmente lasciarsi andare. Chi è single dovrà aspettare la prossima estate.