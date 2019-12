Inizia una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo del 4 dicembre annuncia che i nativi dell'Ariete avranno delle scadenze da rispettare. Per le persone dei Gemelli non c'è pace a causa di una persona scontrosa che darà del filo da torcere. Nel dettaglio, le previsioni degli astri per questa giornata di mercoledì.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Essere così permalosi non vi aiuterà nei rapporti con i colleghi, verso il capo o con il pubblico. Prendete tutto sul personale e molti penseranno di non rivolgervi più la parola per evitare guai.

In amore cercate di essere più concreti, questo vi aiuterà a non ricevere bastonate. Sarete su di giri, soprattutto, se avete delle scadenze e non sopportate piccoli acciacchi del vostro fisico.

Toro – I problemi che avete sempre rimandato dovete affrontarli con positività e professionalità. Essere determinati vi aiuterà ben poco, dovete cercare di essere più tolleranti e flessibili, comprendendo le situazioni degli altri e non solo le vostre. Le relazioni durature potrebbero subire tensioni, ma nessuna incomprensione riuscirà a sfasciare il vostro legame.

Gemelli – In questa giornata una persona un po' scontrosa potrebbe darvi del filo da torcere. In campo professionale avete due possibilità: arrabbiarvi e rovinare qualsiasi rapporto oppure essere compassionevoli e comprendere cosa ci sia dentro a un eventuale atteggiamento. Tutto dipende da voi: 'tagliare i ponti o mantenere il rapporto?' In amore sarete messi di fronte a delle responsabilità, soprattutto se riguardano la vostra famiglia. Avrete accanto persone che riusciranno con dolcezza a indirizzarvi verso nuove esperienze.

Previsioni di mercoledì 4 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In campo lavorativo avrete molto da fare, quindi non fermatevi al primo traguardo, dovete continuare a pedalare finché non troverete un punto stabile. Se un progetto non può più espandersi vuol dire che avete tirato fuori il meglio, quindi è il caso di impegnarvi in altre cose. Molti apprezzeranno ciò che fate. I single saranno i più coraggiosi in amore, sempre pronti a buttarsi in storie improbabili ma travolgenti e passionali.

Leone – In questa prima parte di dicembre vi sentirete molto agitati.

Ci sono questioni che vi sono poco chiare e che preferite risolvere con la vostra famiglia. Non amate sbandierare a tutti ciò che vi opprime. In campo lavorativo non sarete molto attenti, lascerete le cose come stanno senza cercare nuovi sbocchi o nuove possibilità. Probabilmente avete altro a cui pensare e non volete impegnarvi in questioni che possono attendere.

Vergine – In questo periodo le opportunità di crescita non mancheranno, perciò non dovete lasciarvi scappare ogni occasione ma dovete recuperare la vostra grinta per fare di meglio.

Molti si fidano di voi, delle vostre capacità e del vostro intuito. Numerose coppie inizieranno a pensare a qualcosa di concreto, soprattutto quelle coppie nate da poco ma che hanno trovato l'anima gemella e preferiscono non perdere tempo. Come spesso si dice: 'L'amore è cieco e arriva quanto meno te lo aspetti'.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo potreste avere il dubbio se chiedere o no alle persone care qualche sovvenzione di tipo economico, magari per poter realizzare un vostro progetto valido.

Il più delle volte vi fate bloccare dal vostro orgoglio e finite per non chiedere aiuto a nessuno. In amore ci sarà un po' di trambusto e non potete sfuggire ad alcune discussioni. Qualche ex potrebbe tornare alla ribalta. Se avete iniziato una storia da poco, dopo aver patito molto la separazione, vi conviene agire in modo onesto e chiudere definitivamente i ponti con il passato.

Scorpione – Qualcuno potrebbe scoprirsi più insoddisfatto di altri ma in questo periodo è assolutamente normale che il vostro umore sia alquanto instabile.

La buona notizia è che questa sensazione di insoddisfazione perenne passerà. Per molti di voi sarà difficile ammettere di aver toppato in qualche occasione, ma se lo ammetterete questo vi aiuterà a creare un nuovo punto di partenza. Avete la necessità di rinnovare, che vi permetterà di azzerare i conti e ricominciare daccapo. Con la vostra caparbietà potrete raggiungere ottimi risultati.

Sagittario – Periodo piuttosto agitato, difficilmente riuscirete a rilassarvi qualche oretta. Nonostante tutto, la giornata andrà a vostro favore, nel senso che il sacrificio sarà misurato in base alla vostra soddisfazione che ne otterrete e non sarà poco in certi casi.

Come si soul dire, qualcuno di voi ne sa più del diavolo. Vendicarsi dei torti subiti, in amore, non è certamente una buona idea. Dovete contrastare questo istinto e lasciare spazio a nuove occasioni d'incontri e conoscenze. Vi sentirete meglio, senza bisogno di gesti estremi.

L'oroscopo di mercoledì 4 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo periodo siete molto istintivi. Qualcuno di voi potrebbe decidersi per un matrimonio, anche se conosce da poco il partner. Altri vorranno fare figli, le responsabilità non li spaventano. Spesso la vostra incoscienza ha ragione da vendere.

In campo lavorativo è tempo di rivincita o quanto meno di dimostrare per primi a voi stessi quanto valete e di cosa siete capaci. Avrete il coraggio di ribellarvi e di mettervi finalmente in mostra.

Acquario – In questo periodo vivete un clima più sereno che vi permetterà di appianare alcune divergenze nate in passato. Non avrete più quell'ansia di risolvere al più presto un dubbio o di dare una risposta a ogni cosa. Vi basterà uno sguardo per capire il momento giusto per parlare, iniziare alcuni argomenti. In questo periodo tutto è più difficile in campo lavorativo, ma non c'è niente di cui preoccuparsi.

Cercate di concludere subito determinati affari, soprattutto quelli di grande portata. Avete bisogno di dormire di più, quindi evitate di fare le ore piccole.

Pesci – Vi sentite più riservati e introversi del solito. Dovete apritevi di più alle persone degne della vostra fiducia e che sono in grado di aiutarvi. Stare con gli altri è il modo migliore per alleggerire le tensioni e le preoccupazioni. La serenità vi aiuterà a trovare nel partner un valido amico, sempre pronto ad appoggiarvi anche nelle giornate più dure dal punto di vista lavorativo. Stare in famiglia vi aiuterà ad apprezzare maggiormente le gioie dell'intimità e delle quattro mura domestiche.